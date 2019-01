$!Milagros Germán: “La salida de Chévere Nights me ha generado ansiedad”

Aunque no ha fijado la fecha, su retorno a la pantalla será dentro de pocas semanas, pero antes de que eso suceda estará bastante ocupada en los preparativos de la gala Premios Soberano de la que será la conductora oficial.

Grata experiencia

Milagros Germán no estará sola en la ceremonia que tiene como productor artístico a Alberto Zayas. Así lo hizo saber sin ofrecer mayores detalles de quiénes le acompañarán. “Seré la figura central como sucedió en 2004. Esto es un reto muy importante y debo correr al gimnasio para ponerme en forma”.

Al recordar su participación hace quince años como conductora de Premios Casandra (hoy Soberano ) expresó que esa noche del 2004 marcó un antes y un después en su carrera. “Después que lo hice la gente entendió que fue muy buena, me ubiqué en un lugar distinto al que estaba. Porque antes de eso tenía menos exposición, sin embargo, eso cambió a partir de ese momento porque es el programa que más prestigio da porque es el único premio que tenemos”, dijo.

Sus programas de TV

Los movimientos que hizo la gerencia de Telesistema para que, por ejemplo, Chévere Nights saliera del aire para dar paso a dos propuestas diferentes que deberán presentar los sábados y domingos, la desajustaron.

“Si bien es cierto que veíamos venir el cambio de horario para Chévere Nights no es menos cierto que esto genera ansiedad, dolor, falta de sitio en la vida. Así he estado yo desde diciembre, porque a las 8:00 p.m. yo no sé que es lo que voy hacer con mi vida”, reseñó.

Dijo contar con un equipo de producción que ya se ha integrado a los trabajos para encarar los nuevos proyectos que saldrán los sábados y domingos de 9:00 a 11:00 p.m. “Todavía no tenemos la fecha exacta de salida, pero si estamos claros de que debemos comenzar entre febrero y marzo. Un nombre nuevo y programa. Ambos programas, Qué Chévere es saber y Chévere Nights estarán en pausa. Son dos productos que salieron del aire no por tener baja facturación, ni de reconocimiento del público. Estarán ahí pendientes hasta esperar un nuevo escenario para sacarlos”.

La salida de la programación diaria de Chévere Nights sorprendió a la audiencia, así como a la comunidad creativa de la televisión, quienes lamentaron que su apuesta fuera excluida. Reacción similar sucedió cuando hace pocos días se informó que tampoco continuaría Qué Chévere es saber.