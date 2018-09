Milagros Germán: “Nunca se nos ha coartado la libertad de expresión”

Santo Domingo. La productora y conductora de televisión Milagros Germán dijo desconocer si los ejecutivos de Telesistema han recibido presión alguna por parte de sectores del gobierno para que su programa sea excluido de la programación diaria de esa televisora como se ha comentado, al tiempo aclarar que desde hace un tiempo se reunió con la dirección del canal 11 para explorar la posibilidad de que “Chévere Nights” se difunda los domingos.

Al ser entrevistada en el programa radial “12/2” que conducen Sergio Carlo y Karina Larrauri por la emisora La 91, detalló que desde hace 9 meses vienen hablando eso.

“Hace algunas semanas fuimos convocados por los ejecutivos del canal para que pusiéramos fecha lo que veníamos conversando de hacer de Chévere Nights un programa semanal”, puntualizó Milagros Germán.

La presentadora de televisión dejó entrever que el programa había registrado una merma en su facturación en 2012. “La industria de la televisión experimento un cambio en el modelo de negocios en el grupo. El programa registró una merma en su facturación en esa época, sin embargo Chévere Nights sigue siendo uno de los programas de mayor facturación nacional en su género de lunes a viernes y de mayor audiencia”.

Milagros Germán reconoció que no tenían en planes anunciar el cambio ahora, pero manifestó que están involucrado en unos proyectos en la televisión de los que no ofreció detalles. “La verdad es que no esperábamos que esta decisión iba a ser tan rápido, la verdad es que estamos metiéndole todas las ganas al proyecto semanal que será un compendio de lo que hemos venido haciendo durante 15 años”, sostuvo.

Germán tiene pautada una reunión para la semana entrante con los ejecutivos de Telesistema para ultimar los detalles. “Hemos tenido que hablar con el personal porque se filtró una información del proceso en el que estábamos involucrados”, comentó al agradecer las manifestaciones de afecto que ha recibido por parte del público y sus colegas de la televisión.