$!Milly Quezada exhorta a los artistas dominicanos a formar parte del Latin Grammys

La Academia Latina de la Grabación, organizadora de los premios Latin Grammys comenzó recientemente, una campaña para atraer a nuevos miembros al gremio que agrupa a los protagonistas de la industria musical latina.

La reina del merengue y ganadora de Grammys Latino, Milly Quezada prestó su imagen para apoyar la iniciativa de la Academia Latina de la Grabación, a través de un video en el que invita a sus colegas a inscribirse para fortalecer a la entidad.

“Sino nos hacemos miembros no podremos ser una fuerza valiosa para incentivar a las futuras generaciones, entiendo que nosotros como artistas tenemos traspasar esa información, decirles a los talentos nuevos que tienen que hacerse miembros de la Academia. Que sepan tanto en mi país como a nivel internacional que sino no nos hacemos miembros no podremos ser un ente para hacer los cambios”, comentó MIlly Quezada en la publicación difundida en la cuenta de Instagram de Latingrammys.

Milly Quezada será honrada el 17 de noviembre con el Premio a la Excelencia Musical, un reconocimiento que se otorga por la trayectoria y la calidad de los artistas.

Gloria Estefan, Lila Downs, Shaila Dúrcal. Leslie Grace, Nella Rojas, Goyo, Juanes, Kany García, Anitta, Olga Tañón, Aymee Nuviola, Luis Fonsi y Raquel Sofía, también se han unido a la campaña a favor del gremio artístico.

Se recuerda que hace varios años, una comisión de la Academia Latina de la Grabación visitó el país y sostuvo un encuentro con el propósito de motivar a los artistas dominicanos para que formalizaran su inscripción en la entidad. En esa oportunidad, participaron, entre otros, Juan Luis Guerra, Sergio Vargas, Eddy Herrera y Manuel Tejada.

En mayo del pasado año, la Academia Latina de la Grabación (Laras) amenazó con eliminar la categoría de “Mejor álbum de merengue/bachata” debido a la falta de prepuestas. Sin embargo, los artistas reaccionaron y de inmediato enviaron más de 30 álbumes.

Además de la premiación, Laras otorga becas, instrumentos y realiza jornadas de orientación a sus afiliados.