$!Ministerio de Cultura inaugura la Casa de la Música en la Ciudad Colonial

El Ministerio de Cultura inauguró este viernes en la Ciudad Colonial la Casa de la Música, un museo que busca ser el eje de la comunidad musical del país y que cuenta con áreas destinadas para actividades artísticas y de exposición.

El espacio funcionará bajo el concepto de “ecomuseo”, una propuesta que, a pesar de tener su sede en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, está orientada a trabajar sobre la identidad musical de todo el territorio nacional.

La ministra de Cultura, Carmen Heredia de Guerrero, pronunció las palabras principales del acto de inauguración, en las que destacó la importancia de este nuevo espacio cultural para la clase artística, así como el impacto positivo que tiene esta obra en la oferta turística de la ciudad capital.

“La apertura de este maravilloso centro cultural constituye un verdadero hito histórico, no solo para el Ministerio de Cultura, la industria musical o el sector artístico, sino para todos los dominicanos y turistas que visiten Santo Domingo”, manifestó Heredia.

Por su parte, Juan Tomás García, director de la Casa de la Música, aseguró que uno de los objetivos del proyecto “es la integración de las diversas instituciones que trabajan con la música a nivel nacional, en especial las que tienen un enfoque profesional en favor del fomento, enriquecimiento y dinamización de la vida cultural en el país”.

El director expresó, además, que “más que en el público visitante, la Casa de la Música busca sustentarse en la participación de la comunidad vinculada a la música y el baile, de tal manera que sirva como un ente de apoyo al desarrollo y bienestar de este sector artístico”.

Juan Tomás García ocupó la posición de viceministro de cultura en la administración de Danilo Medina.

Durante la actividad se proyectó un audiovisual para presentar el Consejo Técnico Asesor de la Casa de la Música, el cual ha sido creado como una forma de garantizar y promover el buen funcionamiento de la institución.

Dicho comité quedó conformado por Freddy Ginebra, gestor cultural; Maridalia Hernández, cantante; Huchi Lora, periodista; Milagros Germán, comunicadora; Rafael Solano, compositor; Luis Rivera, gestor cultural; Alaima González, músico; Roberto Cassá, director del Archivo General de la Nación; José Antonio Molina, director de la Orquesta Sinfónica Nacional; Jacqueline Huguet, directora del Conservatorio Nacional de Música; María Amalia León, directora del Centro León, y Julia Castillo, directora del Centro Perelló.

En la actividad estuvieron presentes los viceministros Gamal Michelén, de Patrimonio Cultural; Fernando Antonio Cruz (Bonny Cepeda), de Descentralización y Coordinación Territorial; José Luis Pérez, de Desarrollo, Innovación e Investigación Cultural, y Jessica Monegro, de Industrias Culturales.

El acto contó con una presentación artística a cargo de Josean Jacobo y su banda, quienes deleitaron a los presentes con una selección musical que incluyó un homenaje a Johnny Ventura, con la interpretación de Amorío, del compositor José Lázaro Sosa.

Mesita de noche, de Víctor Víctor; Yo quiero andar, de Luis Días; Papá Bocó, de Manuel Sánchez Acosta; Amor de conuco, de Juan Luis Guerra, y El sonido de tu voz, del maestro Rafael Solano, completaron la antología musical de la noche.

La Casa de la Música quedó inaugurada de forma oficial con la apertura de “Allegro”, una exposición del caricaturista José Mercader, con la que busca recordar a muchos de los protagonistas del sonido que hicieron bailar, gozar y reír a los dominicanos.

José Mercader, nacido en Montecristi, es uno de los principales cultores del diseño alternativo y la caricatura en la República Dominicana, y, en sus propias palabras, con “Allegro” no pretende hacer una historia de la música ni contar la aventura de cada músico o cantante, sino, más bien, recuperar la parte jocosa que es la que el pueblo disfruta y hace suya.

Sobre la Casa de la Música

El concepto de “ecomuseo” fue acuñado en 1971 por el museólogo francés Hugues de Varine-Bohan, y se diferencia de los museos tradicionales en que su museografía es definida como un patrimonio y no una colección, la audiencia a la que está dirigido es una comunidad, no al visitante de manera individual, así como en que su espacio físico no lo delimita una sede, sino un territorio.

La Casa de la Música está localizada en la calle Arzobispo Meriño, número 265, y cuenta con un espacio al aire libre para conciertos y actividades artísticas, salas de exposiciones para exhibiciones temporales y permanentes, una tienda para la venta de instrumentos musicales, bibliografía sobre la música dominicana y objetos de colección, así como una cafetería.

Los planes y proyectos de la entidad incluyen el desarrollo de una marca editorial para la reedición de libros sobre música, en coordinación con la Editora Nacional y el Ministerio de Cultura, así como el lanzamiento de producciones musicales conjuntamente con el Archivo General de la Nación, y una serie de talleres, en colaboración con el Conservatorio Nacional de Música, dirigidos a la formación de investigadores y luthiers.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Cultura agrega un nuevo destino a la ruta cultural de la Ciudad Colonial, en consonancia con la tendencia internacional del edutainment, que no es más que la oferta de una experiencia cultural educativa y de entretenimiento, enmarcada en la historia musical de la República Dominicana.