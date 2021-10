Ministerio de Cultura realiza emotivo acto para reconocer la gestión de Carmen Heredia de Guerrero

En el marco de un emotivo acto celebrado ayer en el vestíbulo de la sede de la entidad, el Ministerio de Cultura reconoció la ingente labor realizada por Carmen Heredia de Guerrero como ministra de Cultura, durante el período 2020-2021 del gobierno del presidente Luis Abinader.

La actividad contó con la presencia de viceministros, directores, servidores de la institución y distinguidas personalidades vinculadas al ámbito cultural y diplomático, entre los que se encontraban el embajador de México en el país, Carlos Peñafiel Soto; los miembros del Consejo Nacional de Cultura, Julia Castillo, Darío Solano y José del Castillo; las destacadas bailarinas Marylouise Ventura Garrido y Monika Despradel, y la crítica de arte e investigadora Marianne de Tolentino.

Asimismo, se contó con la presencia de Mario Lebrón, director general de Bellas Artes; Marinella Sallent, directora de la Escuela Nacional de Danza; Carlos Veitia, director artístico de la Academia Ballet Concierto Dominicano, y Pablo Clarke, director de la Compañía Dominicana de Artistas con Discapacidad.

El acto, cuyos gastos fueron sufragados a título personal por los directores departamentales de la institución, se inició con unas palabras a cargo de Geo Ripley, encargado del Departamento de Patrimonio Cultural Inmaterial, quien destacó la gran trayectoria de Heredia en el ámbito cultural y aprovechó la ocasión para hacerle entrega del pin de la catedral de Santiago de Compostela, de la Orden del Camino de Santiago, debido a los esfuerzos realizados para que durante su gestión se canalizara el inicio de las relaciones interinstitucionales con dicha entidad.

Posteriormente se dirigió a los presentes el viceministro de Patrimonio Cultural, Gamal Michelén, quien resaltó que Carmen Heredia lleva décadas siendo una obrera de la cultura, trabajando en beneficio del país. “Ella está dejando un legado. Ella puede hoy, sin estar en la encrucijada de su vida, detenerse, mirar hacia atrás y decirse a sí misma: ´Yo no he vivido en vano; yo tuve una razón existencial en mi paso efímero por la tierra´, porque esta vida es breve, pero no es tan breve cuando la leyenda queda”.

“Tu vida tenía un sentido, y eso es lo más importante; y lo seguirá teniendo. Que Dios te bendiga”, exclamó Michelén.

Por su parte, el viceministro de Creatividad y Formación Artística, Giovanny Cruz, al referirse a la gestión de Heredia y sus aportes al desarrollo cultural dominicano, enfatizó: “Una cosa no hay, y es el olvido. Y Carmen Heredia será recordada por derecho propio, por la impronta, no de ahora en esta gestión ministerial: es una hoja de vida de servicio a la cultura”.

El funcionario agregó que Carmen Heredia empezó como una secretaria y luego ocupó las más altas posiciones en el sector cultural. Indicó que cuando el órgano de mayor jerarquía en el ámbito cultural del país era la Dirección General de Bellas Artes, ella ocupaba el cargo de directora general de esa institución.

“En toda esa trayectoria, lo que ha signado su vida ha sido una seriedad legendaria, radical, y eso se quedará ahí para siempre. Eso no es un decreto que lo determina; eso es toda una vida”, puntualizó Cruz.

La actividad continuó con la entrega de un manifiesto a la ministra Heredia por parte de la profesora y reconocida bailarina Patricia Ascuasiasti, en representación de los artistas, gestores culturales y trabajadores del Ministerio de Cultura, el cual reconoce la excelencia de su gestión como ministra, así como su dedicación al fomento de las artes en el país, ya sea conduciendo sus instituciones o desde el ámbito de la comunicación pública, pero siempre en beneficio de la sociedad dominicana.

Posteriormente, los servidores del MINC Benito Melenciano y Amada Mora entregaron a Heredia un ramo de flores en nombre de la gran familia del Ministerio de Cultura.

Al dirigirse a los presentes, la ministra Carmen Heredia expresó su emoción y gratitud por el acto y exhortó a todos a continuar trabajando por la cultura. “Estoy aquí, estaré en otro lugar mañana, pero siempre estaré con ustedes. A través de mis críticas, de alguna manera ustedes trascenderán, porque, como dijo Giovanny Cruz, ´lo que escrito está es lo que queda´. Estos momentos tienen que ser inmortalizados”.

La funcionaria añadió: “Para mí ha sido un verdadero honor participar con todos ustedes. Quiero agradecer a todo este equipo maravilloso que nos ha acompañado hoy. Siempre contarán conmigo, porque, como ha sido nuestro lema, ¡somos cultura!”.

Durante el evento tuvieron lugar presentaciones artísticas a cargo de los cantantes líricos Otilio Pérez, Glemner Pérez y Paola González. Del mismo modo, el acto contó con la participación de la Compañía Dominicana de Artistas con Discapacidad, de las bailarinas Laura de Los Santos y Sofía Almonte, y del gestor cultural y productor de televisión Juan Merán.

El programa también incluyó audiovisuales testimoniales en los que artistas e intelectuales expresaron palabras de reconocimiento a la trayectoria de Carmen Heredia, como Rafael Solano, María Amalia León, Manuel García Arévalo, Darío Solano y Julia Castillo.

La hasta ahora ministra pasará a ocupar el cargo de asesora del Poder Ejecutivo en materia de Políticas Culturales, con asiento en el Palacio Nacional. En sustitución de Heredia, fue nombrada ministra de Cultura mediante decreto la comunicadora Milagros Germán, quien asumirá el cargo el día 10 de octubre del año en curso.