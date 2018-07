Ministerio de Defensa dice escultura de Duarte se hizo con la “única imagen que se tenía de él’

SANTO DOMINGO. En la elaboración de la escultura del patricio Juan Pablo Duarte que hizo el Ministerio de Defensa (Mide) se tomó como base “la única imagen que existe él”. La afirmación es de la propia entidad emitida este martes a través de una nota de prensa.

La entidad dijo esa imagen de Duarte fue tomada en 1873 por el fotógrafo venezolano Prospero Agustín Madreros.

No obstante, en el documento suministrado por el Ministerio de Defensa no está la “única imagen de Duarte” que la entidad dice que utilizó de referencia para la elaboración del busto que ha provocado la crítica de artistas plásticos y otros sectores, al plantear que el mismo no guarda similitud con el padre de la Patria.

“En relación a la escultura del Busto del Patricio General Juan Pablo Duarte y Díez, ésta se implementó en base al daguerrotipo (foto), de la única imagen del Patricio, tomada por el fotógrafo venezolano Prospero Agustín Rey Madreros en el año 1873”, afirmó en la nota en la que también señaló que tomaron la decisión luego un proceso de consultas de más de 15 meses de instituciones “sobre las características y ubicación de los bustos, las imágenes que se tomarían como referencia y lo concerniente a sus nombres oficiales”.

Entre las entidades consultadas por la entidad están la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, los cabildos del Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste, miembros del Instituto Duartiano y diversos historiadores civiles y militares, según la nota.

“Fue una ardua labor de entrega y sacrificio de más de un año y tres meses y de discusiones con los estamentos oficiales”, y a partir del análisis de estas informaciones y opiniones el MIDE desarrollo el proyecto “Padres de La Patria Honran La Bandera”, adujo.