$!Miss Bahoruco: los complejos de niña, hoy son atributos para el Miss Mundo

Chantal Ferreras, quien radica en España y trabaja como azafata, narra que lo que la animó a participar en los concursos de belleza fue llevar un mensaje de aceptación.

“Yo desde pequeña tuve una inconformidad con mi cabello, nunca me gustó mi cabello, me sentía mal, quería cambiarlo. Entonces, llegó un punto de mi vida en el que dije 'no, si esto es lo que tengo debo estar contenta y feliz con lo que me han dado' y eso quiero demostrar; que me siento feliz, cómoda y contenta conmigo y quiero que todas las que me vean sientan lo mismo”, manifiesta.

“Deseo que todas las chicas que me vean en mi provincia, en mi país, sepan aceptarse tal y como son. Da igual el cabello que tengas, corto, largo, rizo, liso, eso es lo primordial: aceptarte tal y como eres”, cuenta.

Hoy en día dice con orgullo: “Amo mi cabellera. Si sabía que mi cabellera me iba a dar tantas oportunidades y felicidad la hubiera amado desde el principio”.

Entiende que fuera del país identifican a muchas dominicanas por el cabello. “Cuando estoy fuera del país inmediatamente ven mi pelo me dicen ‘me encanta tu cabello rizo’, ¿Qué te pones para que te crezcan? ‘Eres dominicana”, abunda la modelo.

Inicios en los concursos de belleza