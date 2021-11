$!Miss Santo Domingo Oeste dice amarse como es, pero quiere bajar “unas libritas”

Este domingo fue coronada Andreína Martínez, representante de la Comunidad Dominicana en USA, como la nueva Miss RD Universo. La soberana de la belleza nacional irá a Israel para la entrega número 70 del Miss Universo.

No obstante, una concursante se robó las miradas de los televidentes y personas en las redes sociales, porque a pesar de no poseer el cuerpo con el que se rigen estos concursos de belleza, ella cumplió su sueño de participar. Se trata de la modelo Asley (Yinyer) de León, la representante por Santo Domingo Oeste, quien se volvió viral en el desfile de traje de baño del Miss República Dominicana Universo y cuya figura ha desatado todo tipo de comentarios, desde positivos hasta negativos.

Ella busca romper los estereotipos de belleza.

La propia Asley habló del tema y dijo que no le afectan las opiniones diversas, que se ama como es, pero que de igual manera quiere bajar “unas libritas de más”.

Aun así, precisó que “así me quiero, así me amo y si no lo logro me siento conforme”.

Estas declaraciones las hizo durante un video en vivo en su cuenta de Instagram @ash.dleon.

“No me afectan para nada. Al contrario, me los estoy gozando. Cada vez que me dicen que salí comiéndome una libra de chicharrón yo... tranquila (risas), normal”, expresó.

Y agregó: “Es que no me puedo sentir mal por unos comentarios... Me parece que son personas que no se quieren a sí mismas. Yo me amo como soy, la verdad que sí, yo me quiero como soy”.

Insistió en que “si en algún momento quiero bajar más de peso, esas libritas que tengo de más, claro que sí, que las quiero bajar, pero así me quiero, así me amo y si no lo logro me siento conforme”.

En el ‘live’, que realizó en su cuenta de Instagram y cuyo corte fue publicado por la página del programa de televisión “Los dueños del circo” @duenosdelcircotv, Además le preguntaron qué se siente ser el centro de atención en estos momentos y sobre las demás participantes como Miss Azua, la modelo Debbie Aflalo Vargas, que fue una de las favoritas.

Experiencia en modelaje

Según la información de su perfil, actualmente es Miss Tropical Queen RD, pertenece a la agencia Brito Models y estudió en Rofe Models Academy y ha modelado para eventos como el RD Fashion Week con los diseños de Jardín de Novias.

Asley manifestó, previo al concurso Miss RD Universo, que a los ojos de Dios “todos somos iguales” y que se motivó a participar para “vivir la experiencia y cumplir el sueño de muchas mujeres que también sueñan con ser ejemplo en su país”.

Aunque no ganó envió un mensaje potente y puso el tema de la mujer curvilínea en el debate.

Para ella ser una reina no es un pasatiempo, es una responsabilidad que lleva tiempo y dedicación al igual que otras carreras.

“La participación de esta chica nos deja claro que, ya en el Miss RD Universo no se anda buscando perfección. Las gorditas también tienen derecho a lucirse, claro que si”, escribió una tuitera.

“No ganó, ni nada, pero consiguió fama, de las demás ya ahorita nadie se acuerda”, escribió otra.

La organización del Miss RD Universo, que dirige Magali Febles, indicó en el perfil de las candidatas que Miss Santo Domingo Oeste es estudiante de Hotelería y Turismo. Bilingüe (español e inglés), amante de la pintura y la escritura, su autor favorito es Spencer Johnson; su género literario es el “romanticismo“ y es fiel creyente del catolicismo.

El certamen de belleza se realizó la noche del en Sambil y se transmitió por Color Visión, canal 9. Los presentadores fueron Melissa Domínguez, Lowensky Natera y Yuliana Vargas.

Eddy Herrera y Sarodj Bertin amenizaron el evento y se le hizo un homenaje al "Caballo Mayor", Johnny Ventura, a cargo de su hijo Jandy Ventura.