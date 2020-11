$!Mixtura sintomatológica en la novela sobre Johnny Abbes García, de Tony Raful

Se trata de una novela de tema histórico en la que buscamos desenterrar algunos demonios o locuras mentales que pululan en las mentes de los personajes y en las páginas de la obra. Nos enfocaremos en la óptica psicológica, no sin antes aclarar que no somos profesionales de la conducta humana.

La medicina determina patrones de enfermedades a través de la sintomatología que presenta una persona. Los profesionales de la conducta humana establecen los rangos clasificatorios de la personalidad mediante una evaluación de la historia clínica del individuo denominada Curva vital. Para ello, psicólogos y psiquiatras toman en cuenta el desarrollo, el comportamiento y las actitudes del hombre.

A partir de dichos análisis y otras sintomatologías y evaluaciones complementarias, se detectan las personalidades psicopáticas (antisociales), que, de acuerdo con su conducta, debía ser el tipo de personalidad nata, asociable al coronel Johnny Abbes, al general Leónidas Trujillo y a la expía mexicana Lupe Lemos. Más concretamente por el carácter patológico, (diagnóstico) asociado a la crueldad, a la frialdad, a la pobreza de sentimientos de culpa, y otras actuaciones; uno para ordenar matar sin contemplaciones, otros, para ejecutar directrices sin la menor valoración a la víctima, al dolor de sus familiares y las secuelas en la sociedad. Además del extraño placer que les provocaba ver realizado el crimen o el aprendizaje de nuevos métodos para ejecuciones futuras. “Uno de los momentos más increíbles de mi vida, fue reencontrarme con dos oficiales de la Gestapo Nazi... (... ) Estos dos oficiales fueron dados por “muertos”...” Pág. 347. Johnny Abbes García, se refería a Vladimir Scelfj “Trujillo lo invitó a integrarse con nosotros... (...él nos entrenó en inteligencia y represión de opositores...) Con él, aprendimos formas y métodos de torturas en casos especiales, para lograr extraer confesiones, (...), que dieron resultados positivos”. Pág. 348. De la actuación patibularia se deduce que los cerebros de Abbes y Trujillo tenían una construcción psíquica equivalente como si se hubiesen formado y nacido del mismo vientre o arrojados a la tierra por los mismos demonios, porque en ellos convivían similares patrones conductuales, persiguiendo a la vez, gravosos intereses. “Usted es mi padre. Usted es el padre de la Patria nueva”. Pág. 229

Otro tipo conductual que aflora en los personajes de la novela de Raful, se fundamenta en la leyenda de Damocles, quien era un fanático adulador del tirano Dionisio, gobernador de Siracusa, entre los años 367-357, A. C. Damocles alababa la grandeza del poder de su amo, la inmensidad de sus riquezas y la extensión de sus dominios, mostrando una admiración ilimitada, con análoga tendencia patológica a la conducta del vasallo Johnny Abbes en favor del General Trujillo: “ Vaya Jefe, usted es un maestro dirigiendo la política internacional, cuánta sapiencia, cuánto tino al enfrentarse a fuerzas superiores, y salir airoso, con prestigio y fuerza moral. Lo felicito, lo admiro tanto Jefe. Yo creo que este país si no fuera por usted, todavía estaría en los tiempos de concho primo”. Las primeras aproximaciones al estudio de la personalidad se remontan a la Grecia de Hipócrates. Luego, el psicólogo norteamericano Gordon Allport formuló una definición aceptada por la ciencia, que retrata el goce por el sufrimiento en los demás: “...la personalidad es una organización dinámica de la persona, contentiva de sistemas psicosociales creadores de patrones característicos de conducta, pensamiento y sentimiento...” Las personalidades de Johnny Abbes y Rafael Leónidas Trujillo, no solo mostraban modelos emocionales y conductuales sistémicos, sino también que ambos justificaban y tutelaban sus actuaciones y emociones hacia una misma dinámica psicosocial, dirigidas siempre al escenario del crimen.

La psiquiatría moderna denomina trastorno de personalidad antisocial, también llamada sociopatía, a la conducta mostrada por una persona que no muestra ninguna consideración por lo bueno o lo malo vivido por los demás. Que ignora los derechos y sentimientos de manera sistemática. Las personas con estos trastornos tienden a oponerse, manipular o tratar de forma indiferente y cruel a los demás, sin mostrar culpa ni remordimientos por sus actos. Son individuos que no les importa quebrantar las leyes y sentirse héroes, aun sea a través de actuaciones delincuenciales. Pueden mentir sin desparpajos o comportarse violenta e impulsivamente. Debido a estas características se les dificulta cumplir con responsabilidades familiares, porque no se sienten cómodos, sujetos a esos paradigmas, prefieren la insensibilidad, el cinismo o el desprecio. “No he dicho eso Lupe. (...) A mí me usan como conejillo de indias para sus experimentos de odio, y exageran y distorsionan”. Pág. 324.