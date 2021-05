Modelo Daniella Álvarez será jurado de Nuestra Belleza Latina

La ex Miss Colombia 2011 Daniella Álvarez será jurado del concurso de univision Nuestra Belleza Latina.

La modelo se ha convertido en un símbolo de lucha a nivel internacional por su actitud positiva tras perder la pierna izquierda a causa de una isquemia que sufrió el año pasado.

"Yo tenía una exitosa carrera en el mundo del modelaje y la televisión, hasta que un problema de salud casi destruye todo lo que tanto trabajo me había costado", dice Álvarez en el video presente en su cuenta de Instagram.

"Hoy soy un vivo ejemplo de cómo la adversidad no nos define. Y me siento muy orgullosa de poder contarles que seré una de las juezas de la próxima temporada de Nuestra Belleza Latina, donde cualquiera puede ganar el título, no importan sus circunstancias. Para mí es una bendición poder compartir aún más de cerca con toda la comunidad latina que tanto apoyo me ha dado. Gracias @Univisión por creer en mí", finalizó la también actriz.

El 15 de mayo del 2020 fue operada para extraerle un tumor del abdomen. Esta operación se complicó y terminó en la amputación de su pierna izquierda el 13 de junio del 2020.

Su familia y su entonces novio, Lenard Vanderaa, fueron incondicionales en su proceso de recuperación.

Álvarez compartió varias fotos de su pareja acompañándola en el hospital.

Termina relación

La modelo está en la palestra por su ruptura con el actor español Lenard Vanderaa.

Hace unos meses comenzaron los rumores de separación cuando Álvarez dejó de publicar fotos con su novio en redes sociales.

Desde abril ya no comparten como de costumbre sus novedades juntos en las redes.

En abril, Vanderaa expresó en su cuenta de Instagram que estaba en su natal España porque las autoridades migratorias en Colombia le habían negado la visa de residencia y trabajo en este país.

Indica People en Español que en febrero, Álvarez contestó preguntas de sus seguidores en Instagram y los aconsejó sobre cómo superar una ruptura amorosa.

"Terminar con una persona que uno quiere, con la que una ha vivido momentos muy especiales, con la que una ha compartido tantas cosas, es super difícil, pero para todo en la vida siempre hay que hacer un duelo", dijo.

Luego confirmó que ya no está con el actor. "El que me demostró cada día el significado del amor incondicional Lenard Vanderaa. Hoy no estamos juntos, pero el significado que tiene en este proceso no lo puedo explicar con palabras. Gracias infinitas", expresó.

Álvarez—quien fue coronada Miss Colombia en el 2011— reveló a People en Español que sueña con ser mamá y sigue abierta al amor. "No ha llegado el momento idóneo para ser mamá, pero sin duda espero que llegue", dijo. "Creo que seré la mujer más feliz del mundo ya cuando tenga mi familia, mi esposo, mis hijos, mi hogar".