$!Modificarán la Ley 65-00 que protege el derecho de autor

La Comisión Permanente de Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Manuel Elpidio Báez Mejía, recibió a funcionarios de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), a los fines de conocer sus opiniones con respecto a dos proyectos que buscan modificar la Ley 65-00 que protege a los creadores.

“Tenemos dos iniciativas que ya vamos a rendir un informe. Una tiene que ver con establecer una exención para que las clínicas privadas no paguen el derecho a tener una pantalla de televisión en las habitaciones y la otra tiene que ver con crear otra exención para los clubes privados de recreo”, expresó Báez Mejía.

Esta comisión ya se reunió con los directivos de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip) y con los ejecutivos de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicano de Música (SGACEDOM), con el objetivo de escuchar a todos los sectores involucrados en este tema.

El presidente de la Comisión aseguró que en los próximos días rendirán el informe sobre las iniciativas que buscan modificar la Ley 65-00, sobre Derecho de Autor en la República Dominicana.

Los funcionarios de la ONDA que conversaron con los diputados fueron: José Rubén Gonell Cosme, director; Melvin Antonio Peña, encargado del Centro de Mediación; Manuel Armando Olivero Reyes, encargado de Peritaje y Lucía Castillo Arbaje, asesora legal.

Además de las entrevistas a los distintos funcionarios y directivos de las organizaciones que pudieran ser impactadas con la ley, la Comisión de Medios de Comunicación tiene en su poder documentos del Tribunal Constitucional de la República que les ayudarán a sustentar el informe que rendirá al pleno de la Cámara de Diputados para que éste tome la decisión que más le convenga al país.

“Nosotros no estamos de un lado ni de otro, sino del lado de la ley. La solicitud que tiene Andeclip es muy válida desde el punto de vista de ellos, pero no desde el punto de vista constitucional. El derecho de autor no es un impuesto como se quiere vender, el derecho de autor y cobro del mismo es un derecho que le corresponde a los autores”, explicó Gonell Cosme, en su exposición frente a los legisladores.

Asimismo, consideró que, en lugar de hacer una revisión de la ley, más bien se debería hacer una revisión de algunas tarifas.

“La ley establece bien claro que los autores tienen derecho a cobrar por el trabajo que han realizado. Entonces, Andeclip, con quienes también nos hemos reunido, estamos tratando de manejar unas tarifas más económicas por el asunto de la pandemia”, expresó.

A la Comisión Permanente de Medios de Comunicación, además del diputado Báez Mejía, asistieron los legisladores por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Francisco Santana Suriel; César Santiago Rutinel; Sadoky Duarte; Otoniel Tejeda y Ana Adalgiza Abreu Polanco; y por el Partido Frente Amplio estuvo presente el diputado Nidio Encarnación.