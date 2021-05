$!Movimiento Interiorista reconoce a la poeta Carmen Comprés

En el reciente encuentro literario del Movimiento Interiorista fue realizado un acto de reconocimiento a la poeta dominicana Carmen Sofía Comprés Bencosme.

En el homenaje celebrado en el Centro de Espiritualidad San Juan de la Cruz, en La Torre, el pasado 24 de abril de 2021, varios escritores expusieron sus valoraciones exegéticas sobre la creación poética de la poeta interiorista, quien también expresó testimonio sobre su sensibilidad.

El escritor Bruno Rosario Candelier, fundador del Movimiento Interiorista y director de la Academia Dominicana de la Lengua, habló de la «Intuición interior de Carmen Comprés»

«Cuando escribí el libro La sabiduría sagrada, que fue fruto de la pandemia, consideré que Carmen Comprés debía figurar en dicha obra. Entonces revisé su poesía, porque yo había entendido que Carmen era una poeta metafísica, y en este libro había estudiado a los autores de poesía mística. Entonces al revisar su poesía me encuentro con unos versos que me encendieron el bombillo de la intuición. Esos versos fueron: En pozo del que no hallo fondo / una presencia estremece», dijo.

Además, agregó: «Cuando leí esos versos, pensé aquí hay algo singular, tienen una connotación mística, una revelación espiritual profunda y hermosa. Yo percibí que aludía a la presencia divina. Y entonces en ese libro le dedico un capítulo a Carmen Comprés donde abordo la dimensión erótica y mística de la gallarda poeta mocana. Porque hay un erotismo místico en sus poemas, una dimensión poco común en nuestra lírica. Aunque no es poco común en la literatura universal».

Explicó que «la poesía mística tiene la particularidad de que los poetas usan el lenguaje del amor humano para canalizar el amor divino, y eso se puede apreciar en el Cantar de cantares, que es un poema amoroso, erótico y místico.

“Carmen Sofía Comprés logró en su creación una fusión erótico-mística que la convierte en una poeta destacada de nuestro país», agregó.

Además, Luis Quezada Pérez valoró de la poética de Carmen Comprés y dijo que la autora es un “pozo palpitante”, y está consciente de que la energía que bulle en su interior es un manantial incandescente, como lava a punto de eructar, en la cual experimenta un profundo frenesí.

“Te conozco / y no sé cómo nombrarte / ¡ven / Abrázame / Fuego Infinito!", leyó citando a la autora.

También expresó: «La sed de infinito que abraza a nuestra poeta le hace sentir tatuado a su ser el azul que resplandece en ella, como tonalidad que matiza su horizonte estético: Esto que envuelve y abraza / como un sol crepitante / es la llama pronta de la noche / que en turbia confusión / viola el desnudo de mi cuerpo. // Hasta cuándo este azul / tatuado en mi ser. La poeta estalla en alabanzas “cuando el alba perdió su reposo”, hasta sentir “otra casa”, otra cosa, otra orilla: Pero tus ojos llenos de infinito / incendian nuevos festejos / contemplando otra casa».

Palabras de Carmen Pérez Valerio

La poeta interiorista, Carmen Pérez Valerio, también ponderó la poesía de la «gallarda mocana».

Y dijo: «Hay dos cosas que hay que separar al analizar un poeta: al poeta que uno conoce en su vida particular y al poeta en sus creaciones, lo que dicen esas creaciones. Para mí sus tres libros constituyen un solo poemario. Comenzó en Será otro azul, sigue con Poema y variaciones y termina con Recinto del fuego. Y la poeta lo sustenta cuando dice: De nuevo / los pájaros / los nidos / los nidos y las alas / ¡ha vuelto el paisaje! Ha vuelto el paisaje, o sea, ha vuelo el primer libro, ha vuelo su transcurrir poético primario. Carmen no ha dejado de ser la poeta que comenzó en sus inicios».

Señaló: «Respetando posturas, la mística que yo veo en Carmen es diferente, es una mística creativa, donde su Dios está en la creación misma; su búsqueda de esa parte divina es la poesía que se refiere en ella: ¿para qué haría esa poética? Entonces, ¿por qué, a veces, hablamos de erotismo? Porque es ¡su vida!, ¡es su sentir en toda la expresión sensorial y espiritual! Para mí Carmen Comprés tiene esa característica poco visible en la literatura dominicana».

Testimonio de la poeta Carmen Comprés

La poeta Carmen Comprés dio testimonio de su creación.

«Será otro azul es un material que, cuando Bruno Rosario Candelier me encontró, yo ya tenía plasmado, pero no le daba importancia. Yo escribía y lo almacenaba, no por desconocimiento de lo que era la poesía, sino porque yo no escribía para publicar ni con intención de hacer un trabajo literario, ni nada de eso». «Ese Será otro azul, cuando entré al Ateneo Insular, le conté a Bruno que en sí yo siempre me sentía no entendida, no cuando adulta, sino desde pequeña, desde el colegio».

Igualmente, agregó: «Yo tengo uno: Yo soy grieta... Miren, señores, yo he cogido cama. Ese poema, yo lo leo y todavía yo lloro, se me salen las lágrimas, me pongo igualito como cuando lo estaba haciendo. Yo no sé sentarme: «Voy a escribir poesía». Eso está ahí y un día puedo estar pasando por el lado del comedor de mi casa, y me siento y comienzo, y voy sintiendo un alivio...”.

«Y así soy yo —dijo—. Yo soy lo que escribo ahí, que no creo que sea todo que viene en el universo a través de mí. Yo creo que yo me fui acomodando a mí, entendiéndome yo, entendiéndome y acomodándome a mí. Es como cuando uno conoce una persona. Y a través de mi poema yo me conozco mejor, me siento mejor, me siento tranquila, no me importa que nadie me entienda, que haya poemas que puedan no entenderse».

Entrega de pergamino a Comprés

El director de la Academia Dominicana de la Lengua, don Bruno Rosario Candelier, junto a otros académicos de la lengua, leyó el texto de la credencial que entregó a la distinguida poeta.

««En atención a sus méritos lingüísticos y literarios, su aporte al cultivo del arte de la creación verbal, su apoyo a los ideales del buen decir a la luz de la conciencia trascendente, se le entrega en presente reconocimiento a Carmen Comprés Bencosme. Y para que así conste, se le otorga la presente distinción con el sello de la institución y la firma de su director», dijo Rosario Candelier.

(Informaciones aportadas por Miguelina Medina).