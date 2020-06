Muere de cáncer padre de la ex conductora de "Despierta América" Ana Patricia Gámez

La conductora Ana Patricia Gámez está de luto por la muerte de su padre, Juan Gámez, tras una ardua batalla contra el cáncer.

La ex conductora de "Despierta América" dio la noticia este domingo con un conmovedor video y unas sentidas palabras para su progenitor.

“(Sic) UN ABRAZO ETERNO HASTA EL CIELO MI VIEJO. Mi amado Padre: tu partida me deja un gran vacío en mi corazón que intentaré llenar al recordar todas las hermosas experiencias que tuve a tu lado, gracias por la niñez que me regalaste y porque compartí contigo momentos maravillosos también de grande”, escribió bajo las imágenes del recuerdo que se suceden en el clip.

“Eres mi gran guerrero que por 5 años luchó contra el cáncer y como un fuerte roble no te querías dejar vencer, pero Dios así lo decidió y se que hoy estás a su lado. Moriste en paz y ya no sufres más”, manifestó la ex Nuestra Belleza Latina.

Indica People en Español que los mensajes de condolencias inundaron sus redes. Colegas como Maity Interiano, Francisca Lachapel, Lourdes Stephen, Karina Banda, Jessica Rodríguez y Alejandro Segura fueron solo algunos de ellos.