$!Muere el famoso comediante Trevor Moore a los 41 años

Trevor Moore, cofundador del grupo de comedia de sketches "The Whitest Kids U Know", murió en un accidente no especificado el viernes a la edad de 41 años, según reporta el New York Post.

La muerte del comediante, actor y productor fue confirmada en un comunicado emitido por su representante. “Estamos devastados por la pérdida de mi esposo, mejor amigo y padre de nuestro hijo. Millones de personas lo conocían como escritor y comediante y, sin embargo, para nosotros era simplemente el centro de todo nuestro mundo ”, se dice en el comunicado.

Moore fundó y dirigió The Whitest Kids U Know junto a Zach Cregger, Sam Brown, Timmy Williams y Darren Trumeter.

Según los informes, la compañía con sede en Nueva York ganó la atención nacional después de ganar un premio del Festival de Artes de la Comedia de los Estados Unidos de HBO en 2006, y produjo una serie homónima que se emitió durante cinco temporadas en IFC y tiene una popularidad duradera en YouTube.

Según los informes, el cómic comenzó en la industria del entretenimiento a los 12 años, cuando se convirtió en el caricaturista publicado más joven del mundo, dijo un artículo de 1995 en The Virginian-Pilot.

“¡Qué mente tan retorcida a una edad tan joven! ¡Me encantó el libro! ’”, Dijo “Weird Al” Yankovic sobre “Scraps” de Moore, refiere el periódico estadounidense.

En 1999, Moore hizo una pasantía para el productor ejecutivo de "Saturday Night Live", Lorne Michaels, y luego se convirtió en una página de NBC, donde conoció a su esposa Aimee, dijo el medio.

"Temprano esta mañana, nos enteramos de que perdimos a nuestro hermano, nuestro colaborador y la fuerza impulsora detrás de WKUK", dijeron Zach Cregger y Sam Brown en un comunicado conjunto.