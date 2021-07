$!Mueren el padre y la hermana de la autora de los libros “Bridgerton”

La exitosa escritora Julia Quinn, autora de los libros Bridgerton, de los que Netflix se inspiró en la serie que lleva su nombre, se encuentra atravesando un duro momento.

Su padre y su hermana fallecieron en un accidente de transito. En un fuerte mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, Quinn dio la triste noticia.

La creadora de la serie de novelas románticas recreadas en el periodo de la Regencia de Londres relató lo sucedido: “Perdí a mi padre y a mi hermana. Porque una empresa de catering no aseguró su carga y las bolsas de lona se derramaron en la carretera. Porque al conductor de una camioneta no le importaba conducir mientras su nivel de alcohol en sangre era casi 3 veces superior al límite legal”, dijo la escritora de 51 años.

Se desconoce dónde y cuándo ocurrió el accidente.

“He perdido a mi padre y no tengo a mi hermana con quien llorar. He perdido a mi hermana Violet Charles, con quien acababa de terminar una novela gráfica. [El libro] estaba dedicado a nuestro padre”, agregó.

“Todavía estará dedicado a nuestro padre. Ya no será una sorpresa, pero me gustaría pensar que sospechaba que lo haríamos. Nos conocía tan bien. Él era nuestro papá”, finalizó la autora de libros como “El duque y yo” y “El vizconde que me amó”.

Cita People en Español que en el accidente también murió Michelle, la perrita de la hermana de la autora.

Quinn sufre dos pérdidas irreparables en el mejor momento de su carrera editorial. La serie de novelas románticas desarrolladas en la alta sociedad londinense del siglo 19 se convirtió en la más vista de Netflix.

Actualmente está en producción una segunda temporada, aunque sin el duque, Regé-Jean Page. Sigue en la producción Phoebe Dynevor, que interpretó a Daphne.