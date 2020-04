$!Muerte de René Rodríguez Soriano conmueve al mundo literario dominicano

El inusitado fallecimiento del reconocido escritor dominicano René Rodríguez Soriano, a causa de la pandemia del coronavirus, ha dejado una estela de lamentos en el mundo literario dominicano, conmocionado por la pérdida.

Han sido abundantes los mensajes a causa de la partida del reconocido el autor, que residía en los Estados Unidos, y estuvo recientemente en la República Dominicana, semanas antes de su deceso, ocurrido la noche del pasado martes 31 de marzo .A continuación expresiones publicadas en redes sociales por escritores y escritoras tras conocer el fallecimiento.

Manuel Matos Moquete

Profunda tristeza por el fallecimiento de René, un gran ser humano y un escritor de gran valor.

Raúl Bartolomé

Queridos amigos, ha muerto René Rodríguez Soriano, tengo el corazón destrozado.

Emilia Pereyra

La muerte de René, una triste noticia

Nos ha conmocionado la inesperada noticia sobre el fallecimiento del apreciado escritor dominicano René Rodríguez Soriano en los Estados Unidos.El mundo literario dominicano está de luto.

Creo que René es la primera víctima de la literatura dominicana de esta pandemia que está causando dolor y desolación en todo el mundo.René nos dejó sus valiosas obras, su entusiasmo por la literatura, su compromiso con la palabra.

Nuestro sentido pésame a sus familiares y a sus amigos más entrañables.

Yrene Santos

La tristeza continúa arropando a la comunidad literaria dominicana y a todos los tuvieron la satisfacción de conocerlo y compartir con nuestro apreciado René. Mucha luz para ti, amigo desde mi temprana juventud!

Miguel Collado

Recordando al escritor-amigo René Rodríguez Soriano

No ha muerto: solo se ha ido. Nos deja sus libros, que son una extensión de él.

Ramón Saba

Hoy mis alas palpan el luto y abrazan su recuerdo en estas páginas de duelo.

Ofelia Berrido

Hemos perdido un gran amigo, escritor, editor y promotor cultural, pero su palabra siempre estará entre nosotros. Q.E.P.D. el querido y admirado poeta René Rodríguez Soriano.

Martha Rivera

Esta madrugada, cuando salí a caminar el insomnio por la casa, mi hijo ya había encendido las velas por su padre, que hoy cumple un año de habernos dejado, y por su tío René, que decidió dejarnos anoche. Él nunca lo había hecho. No podré hacer una misa a Harry junto a sus hijos. Tampoco podré acompañar a Carmen y sus hijos a despedir a René. Acompáñenme desde donde estén con una oración que alivie tanta indefensión, tanto dolor, tanta incertidumbre y tanta soledad. Sólo eso..

Farah Hallal

Un dolor muy grande. Al margen de ser buen escritor: qué gran ser humano... qué pérdida.José AcostaRecibo con profunda tristeza la noticia de la muerte del escritor René Rodríguez Soriano. Nunca pensé que esta terrible pandemia podría tocar a un amigo cercano, alguien con quien compartí en muchos eventos nacionales e internacionales y a quien siempre admiré por su narrativa y su incansable labor de difusión de nuestras letras. Lamento profundamente su partida a destiempo. ¡Paz a su alma! Mis condolencias a su familia.

Mario de San Juan

Viaje insólito 2. Desde la circularidad del silencio, donde es símbolo tu presencia, celebro la nomenclatura que te define. No hubo ciencia ni antídotos que valieran, es lo que sé. Te has hecho en el vacío de mis ojos, inmenso y azul como las tardes en Constanza, brumoso, igual que las mañanas precipitándose de Aguas Blancas. Ah, de este viaje insólito se matizaron nuestras aspiraciones, ¿lo recuerdas, hermano? “Ir me brota del pecho, de la historia, aunque no sepa adónde: si al agua o a tu residencia”, escribí ayer en el tórax del día. No supe de calma ni aspavientos del calendario, porque venceríamos la tormenta, y volveríamos a la isla. Las mariposas iban a mi vera, ya sabes. Serían el verbo erguido en el final de la travesía, donde pusiéramos idea y puño, la edad y su látigo. Ahora, tu esencia sobre el lecho, el hueco en el corazón mientras vuelas primero, transitas a lejanos paisajes no descritos en las páginas de la vida. ¿Sabes? Me pierdo en lo ignoto, no atino en esta nada que has puesto ante el desafío de seguir, oh, Dios. ¿Y ahora? Las alas se van a tu alcance, hurgan tu rastro de flor ocasándose en las vértebras del tiempo, circunstancia que dialoga con la mismidad de mi sangre. Serás el pájaro celeste en el bosque que no conozco, debí expresarte en la última mirada a tu bandera, y continuar contándonos el mismo sueño de los insularios. Ah, tú y yo jineteando una nube, me recuerda el reloj sobre el agua. Soy albatros impulsándose con el viento, persiguiéndote con el sol de reversa, sosteniéndonos. En la vereda queda la huella de los otros, no lo olvides, remataría el aire de tu voz. Eres el horizonte en que se yergue el oficio de la palabra, esta sensación de ir hasta la cúspide del milagro y ser el retorno que no hemos construido. Aquí no cesa el tránsito hacia tu casa. Jamás. La energía irá reinventándose a través de tus huesos. Me sé la estructura de la fuga, del pasadizo que lleva al lugar donde moras. Durante este lapso, vive en paz, alma que es la misma mía.

Eduardo Gautreau De Windt

Ha muerto en Estados Unidos el poeta y escritor dominicano René Rodríguez Soriano.

M... Estaba pendiente. A Basilio Belliard y a León Félix Batista le preguntaba a diario. Qué lástima.Ahora, quizás entenderán muchos el porqué de mi afán en contra del caos estatal en la dirección de esta situación. Qué lamentable. En EEUU, o aquí... gente valiosa se va.

Marivel Contreras

No acabará el luto si cada día se agrega un nuevo nombre y un nuevo dolor. Hasta siempre mi poeta querido... Que una potente luz llena de un largo rosal de palabras te acompañe y que Dios te reciba.(RIP) René Rodriguez Soriano