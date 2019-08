$!Música electrónica y teatro, entre las opciones del finde

“Buena Onda Summer Concert Series”

Sigue la fiesta electrónica y alternativa. El “Buena OndaSummer Concert Series” continúa con la presentación de Little Jesus. La serie de conciertos organizados por los productores del festival “Isle Of Light”, hará una parada este 15 de agosto con la participación de la banda mexicana Little Jesus en Espacio 401. Será una descarga de indie rock y Tropipop, entre otros ritmos musicales junto a los dominicanos Solo Fernández.

Espacio 401, Roberto Pastoriza, 9:00 p.m.