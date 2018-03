Natasha: “Me siento bendecida, con muchas ganas de crecer”

SANTO DOMINGO. Natti Natasha es la artista mejor posicionada en el género urbano. Sus colaboraciones con Don Omar, Daddy Yankee, Ozuna y Bad Bunny le suman miles de millones de visualizaciones en YouTube.

La santiaguera que popularizó Criminal junto a Ozuna (más de mil millones de visitas en YouTube) se presenta esta noche en uno de los segmentos urbanos de la edición 34 de los Premios Soberano junto a Daddy Yankee y “el negrito de ojos claros”.

Natti Natasha afirmó ayer en una rueda de prensa que se siente honrada de presentarse en la magna ceremonia del arte al lado de figuras como el “Big Boss”, artista del que ha sido fanática desde niña. “Es un sueño hecho realidad. Mis parientes son de Santiago, es un honor para mí y mi familia estar aquí”, declaró.

Luego de su hit Dutty Love con Don Omar, la joven afirma que agradece a Daddy Yankee la confianza para el éxito Otra cosa (2017) el cual logró alrededor de 66 millones de vistas. “Él es un ícono. Es un orgullo que los dominicanos y los latinos estemos alrededor del mundo”, dijo.

Sobre las oportunidades en su país, la artista residente en los Estados Unidos sostuvoque en sus inicios no había tantas oportunidades como ahora. Sin embargo, indicó que nunca dejó de recibir el apoyo local. “En el momento en que empecé a cantar sabían reconocer el talento, pero creo que no estaban preparados. Era algo completamente nuevo y estaba muy joven. Sí he visto el cambio y he recibido el apoyo de toda mi gente”, confesó.