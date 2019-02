Nathalie Peña Comas: “La música y el trabajo son los que hablan por ti”

La dominicana aseguró a DL que se siente muy honrada de poder actuar en un lugar para asumir un rol protagónico. Posteriormente, hará una presentación en el Castillo Goldegg de Salzburgo con el concierto Latin Roots con Ensamble Spirituosi. Un repertorio que incluirá composiciones del acervo latinoamericano en el que no faltarán obras de autores dominicanos clásicos y folclóricos.

“Este año ha comenzado muy bien. En tan solo dos meses he tenido tres importantes presentaciones internacionales, una de ellas junto a mis hermanas Evelyn y Nicole con la agrupación Ensamble Spirituosi. Nuestro debut en La Traviata que tuvo lugar en Viena, fue una gran oportunidad que se me presentó, logrando muy buenas críticas”, comentó.

En La Traviata, RD

Hacer La Traviata en dos ocasiones este año no estaba en la agenda. Solo una, la que se hará en el país, ya que la de Viena la asumió porque la llamaron a último minuto porque una compañera no pudo desempeñar ese rol.

“Ese es otro sueño grande que cumpliré en en la República Dominicana. Es uno de los roles más soñados por mí porque esa fue la primera ópera con la que tuve contacto al participar en el montaje del maestro Carlos Piantini. Se me da la oportunidad gracias al maestro José Antonio Molina, Fidel López y a Eduardo Villanueva”, refirió Nathalie al recordar que el montaje estaba previsto para el pasado año.

Su viaje en la música

Cuando se ve subida en un escenario de gran prestigio aquí y en el exterior no se lo cree. “Nunca pensé en poder lograr todo lo que ha acontecido. Sí tuve como meta llegar a Viena. Me siento muy feliz porque mi trabajo ha recibido el aplauso del público. Siempre he dicho que tu música y el trabajo hablan por ti”.