Nathaly Ramírez gana la segunda temporada de Masterchef RD

View this post on Instagram

QUIERO LEERLOS‼️???????? . . Tienen los nervioos de puntas al igual que yo? ????. . Quiero que sepan ?? . Lo que sea que pase en las cocinas de @masterchefrdominicana el día de mañana, estaré MUY FELIZ ???? . . TODAS somos ganadoras! ❤️???? @nathalymasterchefrd2 @luisanamasterchefrd2 . • • #teamelisa #elisamasterchef #masterchefrd #masterchefdominicana #elisamiguel #chuleriasdelavida #top3 #masterchefsemifinal #saturdaypost