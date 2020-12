$!Navidad y Año Nuevo, claves de redacción

Con motivo de las fiestas navideñas, y antes de la pausa hasta enero de 2021, se repasa la escritura adecuada de términos relacionados con estas celebraciones, incluyendo algunas expresiones propias de la pandemia de COVID-19 que ha caracterizado este año 2020.

1. Navidad, Nochebuena..., mayúsculas

Se escriben con mayúscula inicial las denominaciones Navidad, Nochebuena, Pascuas, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes (que en la República Dominicana se denomina Día de Reyes o Día de los Santos Reyes) por tratarse de nombres propios de festividades, según indica la Ortografía de la lengua española: «Patinadores de Santo Domingo reciben la Navidad en pijamas», «El Gobierno debe endurecer las medidas sanitarias para evitar el contagio de covid-19 durante el feriado de Navidad y Año Nuevo, afirma el Colegio Médico Dominicano», «Abinader pide colaboración de la población en Navidad y Año Nuevo», «El Ministerio de Trabajo reitera feriado por Día de Reyes no se cambia».

2. Navidades, mayúsculas y minúsculas

La forma plural Navidades, que se emplea para referirse a esta época del año, se escribe, en general, con inicial mayúscula, pero admite también la escritura con minúscula: «El director de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones llama a conducir con precaución en estas navidades».

3. En minúscula navideño, pascuero...

Lo apropiado es escribir con minúscula los adjetivos pascuero y navideño: «La Alcaldía del municipio encendió las luces navideñas en el Parque Central de esta ciudad para darle la bienvenida a los tiempos pascueros». Por igual no necesitan mayúscula términos como aguinaldo o villancico, ni tampoco la expresión dominicano/s ausente/s: «El Ministerio de Turismo (MITUR) inició los actos de recibimiento a los dominicanos ausentes, los cuales se llevan a cabo en los diferentes aeropuertos del país durante todo el mes de diciembre» (mejor que «...a los Dominicanos Ausentes...»).

4. Las palabras feliz, próspero, paz..., en minúscula

Términos como feliz, próspero, amor, paz o felicidad, que suelen verse con inicial mayúscula en mensajes de felicitaciones («¡Les deseamos a todos una Feliz Navidad!»), se escriben con minúscula inicial por tratarse de adjetivos y nombres comunes: «¡Les deseamos a todos una feliz Navidad!».

5. El Niño Jesús, Santa Claus, los Reyes Magos, la Vieja Belén y Papá Noel, con mayúscula inicial

Los nombres de todos los personajes que traen regalos en esta época se escriben con inicial mayúscula: el Niño Jesús, Santa (Santa Claus, pronunciado frecuentemente /Santacló/), los Reyes Magos, Papá Noel (quien viaja poco por las Antillas) y la Vieja Belén (señora que en la República Dominicana entrega regalos después del Día de Reyes, generalmente a aquellos niños olvidados por las figuras anteriores).

6. El belén y los belenes, en minúsculas

La representación artística de la escena del nacimiento de Jesús se escribe con minúsculas: el belén, plural belenes: «La parroquia Universitaria Santísima Trinidad de Santo Domingo expone una amplísima colección de belenes en miniaturas de más de cincuenta países». Esto se debe a que, aunque proviene del nombre de la localidad donde la Biblia sitúa el nacimiento, se usa en este sentido como nombre común. También se escriben en minúscula sus sinónimos nacimiento, portal y pesebre.

7. Cabe asimismo recordar la escritura adecuada de términos y expresiones que, sin ser propios de las festividades navideñas, se encuentran muy presentes en las de este año:

toque de queda, en minúscula: La expresión toque de queda no necesita mayúsculas iniciales, pues no es un nombre propio.

COVID-19 / covid-19: La grafía recomendada para el nombre abreviado de la enfermedad por coronavirus es COVID-19, no Covid-19. No obstante, si en un texto general se desea lexicalizar esta denominación pasándola a minúsculas, lo adecuado es no dejar la inicial mayúscula porque se trata de un nombre común de enfermedad: covid-19.

vacuna contra el COVID-19: Las expresiones vacuna contra el COVID-19 y vacuna anti-COVID-19 son más precisas y resultan, por tanto, preferibles a vacuna contra el coronavirus.

estado de emergencia, minúscula: Se escribe en minúscula la fórmula estado de emergencia, en la que «estado» equivale a «situación», no a la forma de organización política del país.

distanciamiento físico / distanciamiento social: conviene diferenciar estas expresiones y optar por distanciamiento físico en aquellos casos en los que se apunta inequívocamente a los metros que se recomienda mantener entre las personas que coinciden en un lugar.