Nelson Javier “El Cocodrilo” pide disculpas por comentario sobre caso Kanqui

El comunicador Nelson Javier El Cocodrilo encendió, quizás sin proponérselo, las redes sociales al hablar de la situación legal que atraviesa Kelvin Francisco Núñez Morel, el hombre que le da vida al conocido personaje del payaso Kanqui y que por años se destacó por su programa infantil “Kanquimania”.

Este lunes en su programa televisivo El Show de Nelson, que se transmite por Telemedios, canal 25, Nelson Javier dijo, entre otras declaraciones con una duración de 21 minutos, que “ojalá y esto no se convierta en dar a conocer errores de hombres que trabajamos en los medios de comunicación”, y que los padres de las supuestas víctimas son unos irresponsables.

El veterano comunicador y productor de televisión insistió en múltiples ocasiones que no lo está defendiendo.

Por tal razón fue contactado por el programa radial “El Sol de la mañana”, por Zol 106.5FM, y aprovechó para pedir excusas si se malinterpretó su comentario. “Pido excusa si se malinterpretó lo que yo quise decir. Que me perdonen..., me arrodillo si se malinterpretó...”, expresó.

También habló hoy por su programa y volvió a pedir excusas.

“Si he hecho un mensaje inclusivo, porque soy comunicador...Si he hecho algo que ustedes entiendan que no está acorde con lo que soy, y con lo que he hecho durante 35 años pido perdón”, sentenció.

Agregó que habló de forma generalizada; que de ninguna manera se incluyó en el tema: “Es como si yo diga ‘’nosotros los que andamos en vehículo debemos de saber que la AMET manda a ponerse el cinturón”, explicó. Indicó que no ‘practico eso’, refiriéndose a actos sexuales con menores de edad.

El Cocodrilo dijo que sus declaraciones fueron editadas en las redes sociales para causar controversia. “Todo el mundo sabe que yo soy un hombre casado desde hace 29 años. Soy un hombre con respeto y estable en la sociedad”.

Sobre el caso que atraviesa Kelvin Francisco Núñez Morel, este dijo que es una situación terrible. “Hay morbo también, pero hay culpabilidad. Eso es algo que se rumoreaba desde hace mucho tiempo”, sostuvo.

Agregó que sirvió de enlace para que Kanqui se entregara porque el payaso lo llamó desde Estados Unidos para que lo ayudara a entregarse a las autoridades de Santiago.

’‘Yo no conozco a Kanqui sin la máscara que él se pone, yo lo que he hecho es un favor”, reiteró.

Cuando Kelvin Francisco Núñez Morel se entregó al Palacio de Justicia de Santiago y fue cuestionado sobre si su personaje luego de esta acusación desaparecerá, él manifestó que “mientras yo respire Kanqui va a estar vivo”.