$!Nelson Javier ofrece detalles su situación de salud

El presentador de televisión Nelson Javier (El Cocodrilo) reveló a través de su cuenta de Instagram que sufrió un derrame ocular en uno de sus ojos, situación que le dificulta la visión, lo que según comunicó se podrá corregir con una cirugía.

“A raíz de distintas informaciones en su gran mayoría diversificadas a conveniencia ó sensacionalismo, doy la siguiente información”, comentó.

Agregó: “Si sufrí un derrame ocular en un solo ojo, esto me creo una capa en el centro del mismo lo cual me dificulta ver con claridad, luego de varios estudios se determinó que con una operación todo queda resuelto... Nada grave, no es ceguera ni es que estoy afectado directamente de mi visión, les aclaro que es un solo ojo”.

El comunicador que conduce su programa de televisión a través del canal 25 de Santiago expresó agradecimiento a quienes se han preocupado por el estado de su saludo. “La próxima semana tengo unos estudios pendientes que determinaran la fecha de la operación mínima y ambulante para retirar la capa ocular y así con Dios delante volver a la normalidad”.