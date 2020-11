Nelson Javier será sometido a un cateterismo

El presentador de televisión Nelson Javier (El Cocodrilo) reveló que será sometido a un cateterismo, semanas después de anunciar que sufrió un derrame ocular en uno de sus ojos, situación que le dificulta la visión, lo que según comunicó se podrá corregir con una cirugía.

Este jueves, en un video en su cuenta de Instagram, comentó que luego que le detectaron un derrame ocular en el ojo izquierdo los médicos procedieron a hacerle un análisis a su corazón.

“En esta oportunidad, quiero decirles la verdad. En semanas anteriores mis médicos oculistas detectaron un derrame ocular en mi ojo izquierdo. Eso equivale que los mismos me enviaron a hacerme un trabajo en el corazón y tengo arterias que no están en el nivel para trabajar el corazón perfecto”, narró el Cocodrilo con voz pausada.

Siguió contando que por tal razón este viernes se va a realizar un cateterismo para destapar las arterias “para que mi ojo pueda volver a ver”.

“Todo lo que tiene que ver con el corazón pero esta no es la opción más temible que he estado viviendo en los últimos años. Les voy a agradecer sus oraciones, su solidaridad conmigo y mi familia. Gracias por darme tanto amor y respeto” , concluye el veterano comunicador en su mensaje.

Semanas atrás el productor y conductor de “El show de Nelson” y “Buena noche TV” en Santiago de los Caballeros habló sobre el derrame ocular que sufrió.

“Si sufrí un derrame ocular en un solo ojo, esto me creó una capa en el centro del mismo lo cual me dificulta ver con claridad, luego de varios estudios se determinó que con una operación todo queda resuelto... Nada grave, no es ceguera ni es que estoy afectado directamente de mi visión, les aclaro que es un solo ojo”.

El comunicador que conduce su programa de televisión a través del canal 25 de Santiago expresó agradecimiento a quienes se han preocupado por el estado de su salud.