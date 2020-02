$!Néstor Medrano: “Wesolowski es un personaje novelesco porque se enmarcó en la tradición de la novela vaticanista”

¿ Le impuso la realidad ciertos límites a la hora de ficcionar? No. Cuando nos determinamos a escribir una novela uno razona en términos de ficción, en la novela como dijo Mario Vargas Llosa a propósito de su última obra narrativa "Tiempo Recio", cuando es basada en hechos reales hay una realidad que se forja sobre la realidad misma, que es la realidad de la propia novela, donde personajes ficticios interactúan con personajes que existieron. La realidad no puede imponer limitaciones cuando se narra. Hay situaciones que oscilaron sobre Wesolowski, en los ritmos emocionales, de igual modo espectros que inundan la vida en la cárcel de La Victoria al diácono. Hay ficción pura sin límites en el ambiente que se vive y se denuncia en los asesores de Su Santidad cuando les toca encarar la situación luego de la muerte de Wesolowski.

¿Se trazó determinados objetivos cuando se propuso novelar el tema? Me succionó la curiosidad. Como periodista el tema me impactó y la búsqueda me cubrió por más de dos años. El objetivo fue desterrar el prejuicio y resultó más que una crítica una reflexión. En el caso se urdieron estrategias de encubrimiento, complicidades directas e indirectas, hubo una purga secreta en algunos estamentos eclesiásticos y en el proceso de algunas entrevistas a protagonistas reales supe que no todo fue malo. El cardenal Gutiérrez, bien identificado en la novela, por ejemplo, no aceptó los hechos deleznables del nuncio y fue quien denunció la infernal trama de pederastia al papá Francisco, para lo cual visitó El Vaticano y Roma.

¿Le ha resultado complicado compaginar dos carreras a la vez? Es decir, el periodismo y la literatura.

Llegué al periodismo como pretexto para forjar el hecho literario. Incluso, cuando hice la solicitud para ingresar en uno de los periódicos de mayor tradición del país, escribí que quería practicar un periodismo como lo definía Gabriel García Márquez, "el oficio más hermoso del mundo", tomar en cuenta los hechos que afectan a los seres humanos, el elemento humano como materia esencial. En términos prácticos el periodismo es un oficio muy absorbente, que demanda de mucha dedicación, exige mucho tiempo. En mi caso cree una rutina en la que el tiempo no me importa, puedo escribir los sábados o los domingos, o en un tramo de la noche y la madrugada. Esto es vocacional al 100 por 100. Se complica más por la multiplicidad de cosas que debe hacer un periodista para sobrevivir.

¿El ambiente intelectual dominicano le estimula o lo desalienta en su recorrido literario?

He tenido algún conflicto con eso del ambiente intelectual, porque me llevan a pensar en lo que por mucho tiempo fue temas de diatriba y de exclusiones y para poner un ejemplo (Domingo) Moreno Jimenes fue víctima de esta tragedia, muchos poetas de nombradía le hicieron pasar muchos inconvenientes en los tiempos en que fue pontífice del Postumismo. Pero es una historia muy compleja tratada por el poeta José Rafael Lantigua en su biografía.

Ahora, hay una atmósfera forjada por grandes escritores que están ahí, dando ejemplo con su trabajo y una gran cosecha de autores nuevos que van hilvanando un ambiente a puño y sangre. En sentido global nunca me desaliento, pues hay un camino virgen siempre listo para ser explorado y en esa batalla estoy inmerso.

¿Tiene en proyecto seguir escribiendo novelas sobre temas ampliamente tratados por el periodismo?

Por supuesto que sí.

¿Dónde pueden adquirir los lectores ejemplares de Sotanas en el lodo?

Están en Cuesta Libros, en Editorial Santuario y yo mismo distribuyo la novela.

¿Cómo llegó a la literatura?

Llegué a la literatura a través de los cómics. Me filtré cuando era muy niño en los cuadernos Petete, donde contaba historias, las ilustraba con bolígrafos y lápices de colores y articulaba historias, a veces eran vaqueras, otras de aliento cristiano con héroes como Moisés. Sansón y Jesús.

Recuerdo que en una ocasión, impactado por la película Los diez mandamientos que vi en el cine El Portal, un filme abusivo de cuatro horas de duración, caló tanto en mi mentalidad infantil que tomé un cuaderno al día siguiente e hice una especie de versión libre y dibujé una escena en la que Moisés se enfrentaba a unos ladrones de la tribu del padre de quien sería su esposa y una de mis hermanas no dejó de reír hasta las lágrimas cuando a uno de los delincuentes le dibujé una pistola en el asalto y me dijo: ¿y ya había pistolas en esos tiempos?

Luego descubrí el periodismo escrito y supe que a Sangre fría, de Truman Capote, había sido escrita por un periodista y como García Marquez, al descubrir a Kafka, salvando las diferencias, por supuesto, me pregunté: ¿y esto se puede hacer?

Hasta el día de hoy soy un eterno aprendiz literario.