$!Niní Cáffaro valora el impacto que tuvo en su carrera la fallecida madre de Cecilia García

El destacado artista y director del Teatro Nacional, Niní Cáffaro reconoció este viernes el aporte que hizo a su carrera la hoy fallecida madre de la polifacética Cecilia García, quien murió este jueves en su residencia.

Cáffaro se comunicó con reporteros de Diario Libre para compartir con los lectores el reconocimiento que siempre le hizo a doña Dulce Esperanza Castillo García viuda Mella.

El artista recordó que de no ser por ella, no habría participado en el primer Festival de la Canción Latina que se realizó en Ciudad México en 1969, en donde obtuvo la medalla de Oro con la canción “Está bien” del maestro Rafael Solano.

Niní Cáffaro reveló que doña Dulce acompañó a su hija, la hoy destacada artista Cecilia García, quien también estuvo en el referido festival.

“Me enfermé de una faringitis y apenas podía abrir la boca. Cuando ella se enteró me dijo que cuando yo fuera al ensayo me inyectaría un medicamento y así pasó. Pero ocurrió lo mismo la noche de la competencia, de no ser por ella no participó. Fue por ella que canté y logré ganar medalla de oro conjuntamente con Cecilia García, José Luis Rodríguez”, dijo.

Cáffaro manifestó que posteriormente viajaron a España y como estaba enfermo también se le administró ese medicamento.

“Cuando llamé a Cecilia García para darle el pésame, me dijo entre lágrimas que quien me inyectaría ahora....O quería compartir esto por un agradecimiento de vida que le tuve a doña Dulce, una persona de excelente calidad humana con la que siempre mantuve un estrecho vínculo”, explicó Niní Cáffaro.

Cecilia García confirmó este jueves a Diario Libre el deceso de su madre, el cual se produjo pasadas las 8:00 de la mañana, luego de que sostuvo una conversación con ella.. Al momento de su muerte, la señora tenía 100 años de edad.