Niurka Mota y Mario Núñez: de vuelta al teatro en “La pipa de la paz”

Una vida activa en las tablas

Al mirar hacia atrás, Niurka Mota confiesa que a pesar de todas las dificultades no se ve de otra manera que haciendo teatro. “Es que el teatro siempre ha sido futuro, para adelante, adelante, el teatro nunca lo he mirado para atrás, porque yo no concibo mi vida sin el teatro. Son 42 años de teatro vividos y no me veo de otra forma, siempre ha sido mi vida”, resalta.