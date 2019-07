Nueva directiva de Acroarte se juramenta

El pasado 8 de julio la Junta Electoral de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), presidida por Carlos Cepeda Suriel, declaró al periodista Alexis Beltré, de la plancha amarilla, como el nuevo presidente de esa entidad para el período 2019-2021. Hoy, lunes 29 de julio la nueva directiva se juramentó en una actividad efectuada en el Hotel Intercontinental Real Santo Domingo donde la petición de los acroartistas fue “llamar a la unidad”.

A pesar de que la plancha azul representada por el periodista Fausto Polanco apoderó una Demanda en Nulidad de la resolución final de la Junta de Elecciones de Acroarte 2019, cuya audiencia está fijada para el 19 de septiembre a las 9:00 de la mañana, momentos antes de la juramentación de la nueva directiva el periodista Alexis Beltré informó que se encuentran listos para asumir la presidencia de Acroarte, responsabilidad que abordan con “toda la dignidad con la que nos hemos manejado durante mucho tiempo en este medio y es un compromiso que nos invita a seguir trabajando por nuestra institución y lograr metas trazadas”, consideró a DL Beltré.

Además del presidente, forman parte del nuevo Comité Ejecutivo Gladialisa Pereyra, vicepresidente, Wanda Sánchez, secretaria general, quien fue sustituida por Sarah Hernández luego de renunciar al puesto, José Nova, secretario de finanzas, Elvira Lora, secretaria de educación y cultura; Julián Sosa, secretario de relaciones públicas y protocolo; Santiago (Pito) Acevedo, secretario de asuntos internacionales; Ney Zapata, secretario de asuntos regionales, y Amerfi Cáceres, secretaria de asuntos sociales y de recreación.

Alexis Beltré, quien fungió como secretario general durante la gestión de la periodista Emelyn Baldera, llamó a la unidad de la institución que premia el arte y la cultura. “Aprovecho este medio para invitar a todos los acroartistas a que vengan a su casa”, dijo.

Mientras que la presidenta saliente, Emelyn Baldera, afirmó: “Acroarte sigue siendo de todos; tenemos 35 años y debemos luchar por nuestra institución y se debe seguir luchando por la democracia, por la transparencia, por la unidad, pero, sobre todo, porque Acroarte somos todos”.

Sobre la demanda interpuesta por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, apoderada por el presidente de dicho tribunal, Jorge Luis Reyes Lara, que está fijada para el 19 de septiembre y cuya plancha azul está representada por el abogado Teobaldo Durán, Alexis Beltré señaló que cada quien tiene derecho a exigir justicia a la instancia que corresponde, pero consideró que eso no tiene que ver con ellos. “Yo no tengo conocimiento de eso, eso no me toca a mí, yo participé en unas elecciones y fui beneficiado por una resolución de la Comisión Electoral, por eso nos estamos juramentando hoy. Cada quien tiene derecho a exigir, mientras tanto estaremos trabajando”, fueron las palabras de Beltré sobre el caso.

Se recuerda que los resultados el día de las elecciones dieron 101 votos en cada plancha.

Alexis Beltré manifestó que el reto es “seguir fortaleciendo la imagen de Premios Soberano y dignificar un poco la entidad”.

Lo próximo en lo que seguirán trabajando son las actividades de diciembre, el Premio Acroarte al Mérito Periodístico, el diplomado en Artes mediante “Acroarte capacita” y por supuesto, la gala de Premios Soberano 2020.

El presidente de la Comisión Electoral, Carlos Cepeda Suriel, juramentó a los nuevos representantes y les instó a “cumplir, respetar y hacer cumplir los estatutos y reglamentos de Acroarte y apelar en todo momento por el bienestar de nuestra institución y algo importantísimo, por la transparencia de su premiación, el Soberano, y de su Premio al Mérito Periodístico, evitando que tentáculos de relacionadores públicos interesados lo dañen”.

El acto fue amenizado por el merenguero Kinito Méndez.