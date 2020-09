$!Nuevo director de la ONDA dice desconocer conflictos de entidades por derecho de autor

Una nueva dirección encabezada por José Rubén Cosme asume la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), en un momento de retos importantes, debido a las recientes discusiones sobre las letras, acusaciones de plagios y los conflictos entre la Asociación Dominicana de Derechos Audiovisuales, Sociedad de Gestión (ADDA SG) y la Sociedad Dominicana de Intérpretes Audiovisuales (SODINAVI).

El gremio que preside el actor Mario Lebrón, acusó a Pochy Familia de liderar a un grupo de personas con el propósito “de tomar el control de todo el sistema de gestión colectiva, en franca violación al espíritu de la ley, a la Constitución”.

El director general de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), José Rubén Gonell Cosme, sostuvo este jueves un encuentro con representantes de la prensa nacional, en el marco de la inauguración de la sede de la institución, donde compartió los nuevos proyectos que se ejecutarán en lo inmediato en el organismo, y de paso habló sobre lo encontrado, además de los retos.

“Llegamos aquí sin saber prácticamente a qué veníamos, porque hasta ahora esta es una institución que prácticamente no se conoce. Hemos asumido un proyecto para que la ONDA sea reconocida y llevar a cada lugar la información sobre que son los derechos de autor y los derechos conexos”, estimó Cosme.

Según Gonell Cosme, no ha sido apoderado de los conflictos de las instituciones, pero una vez tenga las informaciones precisas. Aclaró que tampoco ha recibido información de los representantes de los cantantes Danny Daniel y Zacarías Ferreiras, quienes se encuentran inmersos en una disputa legal tras acusaciones de registros y apropiación de una de las canciones que ambos interpretan.

“Hasta ahora nadie se acercado a hablar de eso. Nosotros teníamos un problema aquí de mobiliarios que gracias a Dios vamos a empezar a solucionarlo de manera lenta, pero en relación a eso no puedo decir una cosa o la otra. Una porque no conozco el caso en sí y dos porque si vamos a servir de mediadores no podemos irnos para ninguno de los dos lados. La idea es ser imparcial”, refirió.

Gonell Cosme destacó la importancia que tiene para el desarrollo económico y social del país la propiedad intelectual y llamó a los creadores de obras culturales, literarias y científicas a proteger sus creaciones.

Prioridades y retos

El director general destacó que una de sus prioridades en la ONDA es empoderar al país para que conozca la importancia del derecho de autor y de registrar sus creaciones para que el propietario de las mismas cuente con el respaldo establecido en la Ley número 65-00 sobre Derecho de Autor.

El funcionario reveló que, aunque los registros se pueden realizar a través de la web de la institución, existe un plan piloto para habilitar oficinas en los principales municipios del país en procura de que los ciudadanos que residen fuera de Santo Domingo y Santiago no tengan que movilizarse a kilómetros de distancia.

Gonell Cosme informó, además, que está sosteniendo reuniones con la Embajadora de Asuntos Culturales de la Cancillería, señora Rosa María Nadal, para que a través de las embajadas dominicanas los nacionales residentes en el extranjero puedan registrar sus obras.

El funcionario adelantó que un equipo de profesionales trabaja en la creación de una campaña educativa a nivel nacional para empoderar al dominicano sobre el derecho de autor.

“Con esta campaña buscamos que el ciudadano conozca qué es el derecho de autor, cómo se registra una obra, cuáles son sus derechos y ventajas al registrarlas, cuales creaciones se pueden registrar y con esto motivar a todas las personas dotadas de creatividad a explotar sus obras”, explicó.



Dijo que para él y el equipo que le acompaña es de gran prioridad que el país se empodere de lo que es el derecho de autor, porque así se le estaría dando prioridad a los acuerdos internacionales que tienen establecidos en el mundo entero “y de los cuales únicamente hemos sido participantes, pero ahora tenemos el compromiso de ser aportadores”, concluyó.