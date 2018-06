Nuevo episodio de “Luis Miguel, la serie” va tras las pistas de su madre

Y en México es donde las expectativas están a la orden del día y no es para menos: ese mismo día se conocerá quién ganará las elecciones de ese país. “El primero de julio sabremos de Marcela Basteri; quién será el presidente de México y si habrá 5to partido de fútbol. Presagio tres decepciones. No sé si podré con tantas emociones”, escribió de modo hilarante un usuario de la referida red social.

SANTO DOMINGO.- La vida del enigmático intérprete de nacionalidad mexicana Luis Miguel es tan popular y atrayente que desde la primera emisión de Luis Miguel, la serie en Telemundo y Netflix, no ha dejado de ser tendencia.

El 1° de julio sabremos de Marcela Basteri, quién será el presidente de México y si habra 5to partido. Presagio 3 decepciones. No sé si podré con tantas emociones ??. “Netflis i la fifa stan koludidas pra k mejico no vote ira lla bistes abre los ogos mejiko” #LuisMiguelLaserie pic.twitter.com/jxBNcccdnD

El verdadero pasado sale a la luz

En el séptimo episodio de la controvertida bioserie, una suma millonaria de US$20 millones de dólares que adeuda la empresa a nombre de Luis Miguel, pero manejada por Luisito Rey, el padre de Luismi, amenaza con llevarlo a la cárcel.

La trama muestra como los millones que generó el artista desde sus 11 años se esfumaron (alerta spoilers) de la vista de Luis Miguel. En la citación por el Ministerio de Hacienda de México por impuestos atrasados en los últimos tres años (debido a la desviación de dinero de su padre) Mickey, como era conocido por sus familiares, debe pagar en un mes esa cantidad, razón por la que acude donde el progenitor, Luis Rey, quien manejó las finanzas a nombre del popular cantante y este le ofrece buscarle solamente US$10 millones. Es allí donde su tío Tito, el hermano de Luis Rey citado en la serie, le hace saber que su padre guarda otros US$15 millones en bancos de Suiza.

Y es así como la relación con su padre llega al punto de quiebre, sumado a la insistencia por saber el paradero de su madre, siendo el propio Luis Rey quien la vio por última vez.

En el enfrentamiento protagonizado magistralmente por Diego Boneta como Luismi y Óscar Jaenada en Luis Rey, se muestra una de las mejores escenas: “Me has robado, me has explotado. Hiciste todo por separarnos (Marcela)”, le reclama Luis Miguel para luego terminar su relación con Luisito Rey con la frase “salte de mi vista”. Mientras que el padre responde: “estás destruyendo a tu familia”.

En la búsqueda incansable tanto por Alex, su hermano y el propio artista por Italia y España, descubren, al visitar a su tía Adua y a su abuela Matilde, que Luis Rey fue el último en ver a Marcela en Las Matas, en Madrid.