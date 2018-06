Nuevos comediantes se apoderan de las Redes Sociales

Anderson: “No tengo horario fijo para trabajar en las redes”

Anderson piensa que en sus cuentas de redes sociales se conjugan el trabajo y la pasión. “Las redes le dan a uno la facilidad de expresar lo que uno siempre ha querido hacer. En lo particular pienso que todo el que está haciendo videos para las redes es porque es su pasión. Es un medio que no te limita, no todo el mundo puede llegar a un programa de radio o televisión, pero todo el mundo tiene acceso a expresarse en las redes de manera gratuita”.

Continua: “Siempre me gustó el humor. El que hace humor sin tener en mente ningún beneficio es porque le gusta eso. No busco ganar like ni seguidores con palabras obscenas. Respeto a quien lo haga, cada quien tienes sus razones. No critico, pero yo prefería quedarme con los tres seguidores que tenía en un inicio”.

Estos profesionales conservan características de un usuario normal y no escapan a las críticas. “Cada día me sorprende las personas que me siguen. Me gusta mucho leer los comentarios, soy adicto a leer los comentarios de mis seguidores, sean buenos o malos y ninguno me afectan. Todos me gustan, porque con un comentario malo esa persona también me está apoyando. Sé que mi trabajo no le gusta a todo el mundo, entiendo que cada quien tiene derecho a su opinión y nunca me afecta”, confiesa Anderson.

Pero no todo es color de rosa, como cualquier trabajo está lleno de sacrificios y para Anderson no hay hora fija para trabajar. “Si me tengo que levantar a las dos de la mañana a hacer algo, lo hago. Mis redes se basan en temas de actualidad. Si pasa algo, al otro día me gusta tirar algo en base a ese tema. No tengo hora fija para dedicárselo a las redes sociales”.

“Actualmente vivo de las redes. Era un hobbie hasta que tuve que verlo como una realidad. Se lo agradezco a muchas personas lo que estoy viviendo. Como a Remolacha, Cachicha, un amigo que en redes es Michael02, fueron personas que desinteresadamente me dieron la mano y fueron parte importante en mi crecimiento. Todos los inicios son difíciles”.

En cuanto a los ingresos nos dice: “Lo que una persona puede ganar varía mucho. Es muy rentable, pero creo que depende de la calidad de lo que estés haciendo porque el anunciante buscan un público determinado y ellos se fijan a cual publico llegas. Por ejemplo si es un público también internacional. Las redes son mi anti estrés, soy contable y esto fue para mí un anti estrés. Todavía no encuentro algo negativo en este trabajo”, concluye.