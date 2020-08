$!Nuria Piera: “Yo estoy curada, se ha dicho de todo de mí y lo que falta por decir”

Preguntas y respuestas

¿Aceptaría un cargo público?

A mí me han ofrecido candidaturas para cargos electivos, no recuerdo que me hayan ofrecido puestos. Si me han ofrecido participar una vez como vicepresidenta y así, pero yo nunca lo hablo mucho porque ciertamente como se ha notado lo he rechazado, pero tampoco quiero que la gente se sienta mal. Ahora, hay momentos en que personas allegadas a nosotros de los medios de comunicación entienden que deben ir a la acción. Yo no puedo negar que en algún momento yo podría hacer lo mismo, porque uno tiene que ser flexible, cambiar antes las circunstancias y yo creo que estoy en esa actitud de cambio desde hace mucho. No lo deseo ahora, pero no lo puedo negar en el futuro. Recuerdo ver en una película de Winston Churchill que el cambió su opinión sobre un tema y le preguntaron que por qué ese cambio y él dijo “si no cambio de opinión no puedo cambiar el rumbo de este país. Creo que la rigidez no debe ser el norte, todo puede cambiar. Un día puede que quiera participar, y lo haré.

Luego de su salida de CDN pasa a dirigir su propio proyecto digital. ¿Por qué decide dar ese paso?

Cuando yo dirigía CDN me di cuenta de la importancia de que estaba tomando la parte digital en el comportamiento mundial, pero en especial de los dominicanos de que buscaban las noticias por el celular, por la computadora o Ipad, entonces cuando vez eso te dices, o me quedo rezagada o me uno a esta nueva forma de hacer noticia y de verla. Cuando salí de CDN salí con ese criterio, lo implementé y me ha resultado bien. La gente ha confiado en N Digital, entiende que la noticia que sale ahí se puede creer. Es una ampliación del grupo que dirijo y pienso que ha sido exitoso y que debemos seguir por esa línea.

Muchos afirman que la TV dominicana está en decadencia. ¿Le preocupa estos comentarios?

Lo que me preocupa es que cada vez se cualquieriza más los medios de comunicación y hay personas de una moral cuestionable haciendo televisión. Hay un grupo de seudo periodistas haciendo televisión, pero lo único que hace es chantajear, eso sí preocupa. Ese tipo de gente que se está apoderando de los medios de comunicación, ya se habían visto en otros tiempos, pero ahora con nuevas personalidades. Ahora lo que vende es lo chabacano, el que dice malas palabras, el desparpajo moral y verbal, eso sí que no se había visto y eso sí que preocupa. Ese tipo de gente a mí no me ofende, pero sí me preocupa, porque se puede convertir en un ejemplo para la sociedad, los engloban como periodistas y eso si me preocupa, no lo que pueda salir de su letrina vocal o de sus basurero mental, eso no, pero si el ejemplo que le están dando a los demás.

¿Cómo le ha cambiado su forma de trabajar la pandemia?

Ha cambiado mucho las cosas por supuesto, porque ahora hay que hacer las cosas a nivel digital, todo por Internet. La calidad de la imagen ya no preocupa tanto, porque antes yo jamás hubiera permitido una calidad pobre, sin la luz suficiente, sin el buen audio, sin un buen tiro de cámara, pero ahora lo importante es que salga la información. Importa más el fondo que la forma, mientras que antes importaban los dos, el fondo y la forma, ahora con la pandemia es el fondo, y la forma la tenemos un poco guardada hasta que podamos tener de nuevo las facilidades para poder colocar en una entrevistas las luces, el sonido y todo eso que se necesitaba antes. Creo que ha dado más rapidez en la producción y la realización, con estos tapones han disminuido los costos de gasolina, de luz, etc.