Obra de autora dominicana “Tuntún” llega a las aulas de Etiopía

Los niños tuvieron la oportunidad de disfrutar de la historia de Tuntún, un elefante rosado que no se da cuenta de lo grande que es y el sonido de sus pasos asusta a todos los demás animales de la selva, quienes piensan de todo antes de ser valientes y enfrentar la verdad. Este libro no solo contiene animales que están en peligro de extinción también trata el tema de la inclusión y la lección de que no se debe juzgar a los demás por sus apariencias.

Creado por Anya Damirón e ilustrado por Pablo Pino, Tuntún se publicó el 14 de octubre del 2018 en República Dominicana y Europa por la editorial europea Algar, en español e inglés y en dos versiones de catalán por las editoriales españolas Bromera y Animallibres. Actualmente hay planes para compartir la historia de Tuntún con los estudiantes de otros grados de la escuela Hillside.