$!Ramón Vargas: “Cantar es un privilegio, hacer arte es una gran fortuna”

Reconocimiento

Ramón Vargas se siente afortunado de la fama que ha logrado en México y en escenarios de gran prestigio como Austria, Berlín, Estados Unidos o Milán.

“Cantar es un privilegio, hacer arte es una fortuna. No es algo que solo uno disfruta, sino que también lo podemos compartir con la gente. Es algo excepcional. Creo que los que hacemos este tipo de trabajo tenemos esa fortuna. Cantar en vivo es algo emocionante, eso no lo da ninguna otra forma del arte”.

La carrera de Ramón Vargas está marcada por importantes acontecimientos. Sus primeros pasos como artista los dio en el Coro Infantes de la Basílica de Guadalupe en México. En 1982 conquistó el Concurso Nacional “Carlo Morelli” y posteriormente tuvo un gran debut en la ópera Lo Speziale de Hyden en Moterrey, México.

“Nunca pensé que me dedicaría al canto, aunque desde niño lo hacía. Pero cantar ópera no estaba en la agenda, porque lo descubrí ya un poco mayor, cuando tenía unos 18 años. Me gustaba cantar la música mexicana y eso me trajo oportunidades. Pienso que lo que pasó conmigo fueron las oportunidades y la capacidad para poder asumir los retos. Muchas de las cosas que me pasaron las viví de manera espontánea, he estado el Metropolitan de Nueva York y a partir de allí las cosas se fueron acomodando internacionalmente. En la Ópera Metropolitana estuvo estuve durante unos 25 años, allí participé en más de doscientas funciones”, indicó.

En 1992 debutó en la Scala de Milán en una temporada con un rol estelar. Al año siguiente su popularidad le mereció el reconocimiento del público y la crítica.