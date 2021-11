$!Ocho series que no puedes perderte en los servicios de streaming

Con las diversas opciones de plataformas de streaming y el variado y numeroso contenido que constantemente se estrena en ellas, a veces es difícil elegir qué show se puede empezar a ver. Por eso aquí hemos recopilado algunas opciones de series a las que vale la pena dedicar tiempo, ya sea porque son avaladas por la crítica o porque estrenan nuevas temporadas, y en cuáles plataformas se pueden ver.

Succession (HBO Max)

La familia de Logan Roy y sus cuatro hijos es conocida por controlar la empresa de medios y entretenimiento más grande del mundo. Sin embargo, el mundo de esta disfuncional familia cambiará cuando el patriarca deja la empresa y hay que elegir un sucesor entre los cuatro hermanos.

Scenes from a marriage (HBO Max)

Esta miniserie de drama, protagonizada por Oscar Isaac y Jessica Chastain, es una adaptación de la serie del mismo nombre dirigida por Ingmar Bergman en 1973. En ella se reexamina la representación icónica del amor, el odio, el deseo, la monogamia, el matrimonio y el divorcio a través de la vida de una pareja estadounidense contemporánea.

Maid (Netflix)

Después de huir de una relación abusiva, una joven madre encuentra un trabajo limpiando casas mientras lucha por mantener a su hijo y construirle un futuro mejor. Esta serie está basada en hechos reales ya que es una adaptación del exitoso libro del mismo nombre escrito por Stephanie Land.

You (Netflix)

Joe Goldberg (Penn Badgley) es un joven peligrosamente encantador, brillante y obsesivo que toma medidas extremas para insertarse en la vida de aquellos que le interesan. Ahora, gracias a la tecnología, él poco a poco va conquistando a Beck (Elizabeth Lail), la mujer de sus sueños, mientras se deshace de todos los obstáculos y personas que se interponen en su camino.

Legion (Disney+)

Serie basada en personajes de Marvel Comics que cuenta la historia de David Haller (Dan Stevens), un joven problemático que ha sido diagnosticado como esquizofrénico, pero después de un extraño encuentro descubre poderes especiales que cambiarán su vida para siempre.

The Falcon and the Winter Soldier (Disney+)

Seis meses después de los eventos de “Avengers: Endgame” y de recibir el manto de Capitán América Sam Wilson (Anthony Mackie), alias Falcon, y Bucky Barnes (Sebastian Stan), alias Winter Soldier, se unen en una aventura global que pone a prueba sus habilidades, destrezas y paciencia.

The Boys (Amazon Prime)

En esta adaptación del cómic del mismo nombre vemos un mundo en el que los superhéroes representan el lado oscuro de la fama y las celebridades, un grupo de justicieros que se hacen llamar “The Boys” se proponen acabar con los superhéroes corruptos que abusan de sus superpoderes y que son un peligro para la sociedad.

Hanna (Amazon Prime)