$!Odalís Pérez: “No respeto, ni le hago altares a figuras prefabricadas de cartón-piedra”

Mientras continúan los embates de la pandemia provocada por el coronavirus, el intelectual y escritor Odalís Pérez tiene motivos para creer que no todas las repercusiones de este acontecimiento serán negativas y que hay razones para esperar resultados favorables en los ámbitos en que sentó reales hace varias décadas.

Comprometido con la cultura y las artes, el educador, poeta y crítico literario, miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua y de la Academia de Ciencias, es un hombre de posturas recias y revela que se dijo a mí mismo que, desde que cumpliera cincuenta año, no iba a almacenar cosas que le preocuparan o molestaran, “caiga quien caiga”. Pérez no duda en afirmar que rechaza a los escritores taimados, adulones, relumbrones, “gruperos”, oportunistas, demagogos, cabilderos, creadores de falsas famas, trepadores, lamedores, saltarines, provocadores, buscones, que se han dedicado a autopromoverse sin calidad alguna. Así, con la rotundidad que lo particulariza, Pérez respondió preguntas para Diario Libre sobre el momento actual, su dilatada trayectoria y sus visiones acerca de la literatura y la cultura dominicanas.

—¿Tendrá la pandemia repercusiones en el ambiente literario y cultural dominicano?

Evidentemente que sí. Pero muchos creerán que solo serán negativas. Creo que serán también positivas, debido a que el imaginario nacional y mundial ha abierto muchos casilleros hasta hoy inexplorados. Pienso en ese mundo de humor trágico, humor negro, chistes venenosos, ironía chocante y paradójica del dominicano en los barrios del país, de la capital, a propósito de la pandemia del COVID-19. El ambiente literario ya está arrojando señales que debemos tener en cuenta para futuros proyectos dialógicos, literarios y culturales.

—Dada su amplia experiencia, ¿puede dar una panorámica sobre la literatura nacional actual?

Salvo los casos de conocida precariedad y mediocridad de obras y autores, se está dando un fenómeno importante en el país, y es que está surgiendo una literatura seria, alimentada y retroalimentada por nuevos lenguajes y poéticas de rupturas que se están expresando mediante búsquedas de nuevos registros expresivos y temáticos de gran calidad salidos de talleres de jóvenes escritores que escriben novelas, cuentos, performance, dramaturgias fílmicas, teatrales, coreográficas, ensayos de todo tipo, crónicas literarias, con buen nivel de calidad.

—¿Hacia dónde debe orientarse la literatura dominicana?

Hacia la búsqueda permanente de su práctica, definición, divulgación y también a los testimonios de vida, las escrituras híbridas, las zonas prohibidas de la cultura urbana o rural, a la mezcla de géneros tradicionales; debe orientarse hoy, más que nunca, hacia la diversidad como base del laboratorio experimental y cultural para favorecer imaginarios realistas, fantásticos, identitarios, mágicos, políticos, digitales, subculturales, desafiantes, contraculturales y otros que esperan ser desarrollados por escritores críticos, lúcidos y talentosos.

—Es crítico literario, investigador, educador... y poeta. ¿Con cuáles de esos roles armoniza más?

Con todos. Pues en todos acudo a las experiencias creadoras, dialógicas y críticas de la cultura.

—Cuando escribe poesía ¿se autoexige pensando en la crítica?

No le exijo nada a la poesía, pues al momento de iniciar o disponerme a crear un poema, me siento habitado por el mismo. Desde el poema hago todo en mi vida. No necesito comodidades, ni discursos teóricos o críticos que me indiquen lo que debo o no debo hacer. Solo me llevo de mi impulso creador y mi actitud de creación, pues para mí el poema es el mundo que busco y construyo para vivir libre y diferenciado.

—¿Debe un escritor centrarse en lo que opina la crítica literaria para orientar su trabajo?

Debe enfocarse en su “querer hacer” y en su aventura de lengua o lenguaje. Pienso que el escritor debe ser un ente autónomo y un libre creador dispuesto a conformar o reconformar su mundo interno y sobre todo, su mirada individual.

—Con frecuencia vemos que se publica mucha poesía y antipoesía. ¿Cómo sabemos si estamos leyendo un buen poema o no?

El buen poema no necesita de franqueadores “grupales”, promocionales, generacionales, familiares y otros que por nuestro lar nativo abundan y se dan silvestres. Desde que ve la luz, el buen o gran poema incide y va creciendo con la lectura.

—Cuando escribe como ensayista ¿qué se demanda?

Ante todo, motivación, consciencia, búsqueda y rigor. Me inscribo normalmente en una hermenéutica de la lectura que sea participante de una doxa o juicio crítico de la experiencia, la memoria y el texto como tal. Pero también me inclino por el diálogo con el lector.

—¿Qué le pide al Odalis poeta?

¡No puedo pedirle más cosas, porque si no, estallo!

Con parámetros críticos, rigurosos, neoempiristas; unas veces severos, a veces inmanentes y otras veces contextuales.

—Lo hemos visto protagonizando controversias. ¿Cómo se arma para librar sus batallas intelectuales?

Trabajo a favor de una hermenéutica de la presencia en libertad. No respeto, ni le hago altares a figuras prefabricadas de “cartón-piedra”, ni a compromisos llamados grupales, promocionales o generacionales, porque sé muy bien cómo es que funcionan en este pais y en otros de Hispanoamérica. Como bien sabes, Emilia, me he visto o he participado en polémicas con poetas, críticos, funcionarios culturales del oficialismo, políticos, educadores y personalidades del medio cultural dominicano por lo que digo, pienso y como lo digo. Pues me “dije” a mí mismo que desde que cumpliera cincuenta años, no iba a almacenar cosas que me preocuparan o molestaran, “caiga quien caiga”. Pero siempre he procurado ser justo en mis juicios y visiones sobre la “cosa” cultural, literaria y filosófica del país dominicano.

—¿Recuerda cómo descubrió su vocación de escritor?

Ya lo he escrito y expuesto en entrevistas que me han hecho amigos periodistas (Clara Silvestre, Lorenzo Encarnación, Luis Beiro Alvarez, Armando Alvarez Bravo, Eugenio García Cuevas, José Arias y otros que no me llegan ahora a la memoria.

—¿Ha aceptado algún consejo literario?

Muchos.

—¿Algunos intelectuales y escritores lo han marcado para bien o para mal?

Para bien. Los leo. Los admiro, pero no los imito, como hacen los escritores “parásitos” del país.

—Mirando el amplio trayecto recorrido y sus cosechas, ¿qué más quiere hacer?

Seguir o proseguir con mis proyectos literarios, artísticos, académicos, críticos y editoriales.

—Algunos escritores a los que admira?

Dominicanos: Franklin Mieses Burgos, Domingo Moreno Jimenes, Manuel del Cabral, Antonio Fernández Spencer, Alexis Gómez Rosa, Roberto Marcallé Abreu, Frank Báez, Marcio Veloz Maggiolo, Arturo Rodríguez Fernández, Manuel García Cartagena, Luis Reynaldo Pérez, Ivan García Guerra, Eugenio García Cuevas, y otros. Mundiales: muchísimos...

—¿Y a quiénes rechaza?

Como el grupo es un poco amplio y ya el lectorado los conoce por mis críticas, me referiré a ellos por sus funciones antiéticas y amorales. Rechazo a los escritores taimados, adulones, relumbrones, “gruperos”, oportunistas, demagogos, cabilderos, creadores de falsas famas, trepadores, lamedores, saltarines, provocadores, buscones, que se han dedicado a autopromoverse sin calidad alguna.

—Hábleme de su experiencia en la escritura de su último libro de poesía. ¿Qué objetivos perseguía o se dejó llevar?

Mi más reciente libro de poesía publicado es Planetario (2017). No me gusta decir nada sobre mi poesía, pues deben ser críticos, estudiosos, historiadores o teóricos del poema los que deben explicar mi poesía. Pero con este libro me propuse explorar la ritualidad poética y la oralidad poética que se han perdido en los últimos tiempos en el país y en Iberoamérica. Mi aventura en Planetario hay que “leerla”, esto es, hay que ir, volver, entrar o acercarse al texto, mediante la concentración de sentido.