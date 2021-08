$!Omar Martí, uno de los más cotizados escenógrafos

Confianza

Sus pasos en la industria

Su padre Luisito Martí, músico, actor y productor de televisión, dejó una marca en la familia: el arte.

Omar no sabía lo que era una escenografía cuando ya estaba haciendo dibujos y bocetos. “Mi madre estudiaba diseño de interiores. Yo era muy bueno con los dibujos, y algunas de las tareas que le asignaban, yo las hacía y las practicaba. Yo era un niño, aún estaba en el colegio, pero me llamó la atención lo que veía en la televisión. Recuerdo que una vez en la sala vi un escenario que tenía algunos problemas, y le dije a mi padre que yo lo haría mejor, pero fue tan solo un comentario porque no podía hacerlo. El me miró y me dijo que estaba seguro de que lo haría mejor... eso me marcó”, comentó.

Luisito Martí trabajó en el cuadro de comedias de El Show del Mediodía. Cuando notó que su hijo tenía capacidad para colaborar con él, le pedía bocetos para las comedias. “Yo le hacía el dibujo y los encargados de la tramoya los hacían. De esa forma comencé a involucrarme en la escenografía, hasta que fui a la universidad en donde me gradué de publicidad”, resaltó.

Ejercitó su creatividad en los programas de su padre, donde había que hacer un set rápido. Eso lo ayudó bastante hasta convertirse en lo que es hoy.

Fue en “Humor fuera de serio”, el espectáculo que produjo su padre, cuando debutó profesionalmente en la escenografía. “Yo me estaba graduando del colegio y recuerdo que tuve que venir de Santiago, luego del show, para la graduación de bachillerato. Y esa producción se llevó el premio de espectáculo del año”, dijo.