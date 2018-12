$!Orquesta Sinfónica Juvenil de San Pedro de Macorís maestro Julio de Windt presenta concierto de Navidad

Por noveno año consecutivo el Club Hemingway de Juan Dolio, recibió en sus instalaciones a la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Pedro de Macorís” Maestro Julio de Windt” y al grupo de jóvenes que la componen, quienes ofrecieron el tradicional concierto de Navidad.

Los jóvenes músicos dirigidos por el maestro Guillermo Mota interpretaron la noche del sábado clásicos de la temporada como “Jingle Bell”, “Blanca Navidad”, “Feliz Navidad”, un popurrí de Pérez Prado, y “Aguinaldo”, del dominicano Julio Alberto Hernández con arreglos de Bienvenido Bustamante.

Los invitados del Club Hemingway también disfrutaron del Grupo de Cuerdas, dirigido por la profesora Georgina Betancourt, (directora invitada), con las piezas “Joy to the World”, de George Frederick Handel, con arreglos de Lowell Mason; “It Came Upon the Midnight Clear”, música de Carol, Richard S. Willis, y “Mariachi”, de John O´Neill.

La Orquesta Sinfónica Juvenil de San Pedro de Macorís” Maestro Julio de Windt, nace de una iniciativa de la Fundación San Pedro de Macorís, Inc., de ayudar a jóvenes sin recursos económicos a crecer y desarrollarse en el ámbito artístico, social y educativo, utilizando la música como instrumento mediador.

El Club Hemingway Starfish Resorts colabora con los programas sociales y culturales de la región, siendo un proyecto emblemático de la playa de Juan Dolio.