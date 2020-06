$!Ortografía de las voces prefijadas

De los prefijos siempre se ha hablado en los manuales gramaticales o de lengua española, sin embargo, fue en el año 2010, con la publicación de la nueva Ortografía de la lengua española (OLE), cuando por primera vez se ofrecieron normas explícitas sobre la escritura de las voces o expresiones prefijadas. Al no existir reglas acerca de cómo debían escribirse tales voces, los usuarios de la lengua optaban por escribirlas de acuerdo a su libre parecer; pero de manera preferencial separando, por un espacio en blanco, el prefijo de la palabra base, o uniéndolo a esta con un guion. Muy pocas veces los prefijos se escribían unidos a la palabra o base léxica que acompañaban, como desde hace una década debe procederse según mandamiento de la nueva Ortografía.

Los prefijos son elementos afijos carentes de autonomía que se unen por delante a una palabra o base léxica, a la que agregan diversos valores significativos, originándose así una nueva palabra. Esas nuevas palabras que se forman reciben el nombre de voces prefijadas: superdotado, reconectar, internacional, exnovio, desapartar... Son prefijos en estos ejemplos: super, re, inter, ex y des.

Las normas que reglamentan el uso correcto de las voces prefijadas, según la nueva Ortografía de la lengua española, son las siguientes:

1. Sin guion ni espacio separador.

Constituyen los prefijos, unidades morfológicas y prosódicas y, por ello, salvo casos excepcionales, incluyendo el prefijo ex, deben escribirse unidos a la palabra o base léxica que acompañan cuando esta es univerbal, es decir, cuando está constituida por una sola palabra (‘ultramar’, ‘submarino’, ‘vicepresidente’, ‘antinarcóticos’, ‘exoficial’, ‘exmarido’, ‘antiposmodernista’, ‘antireeleccionista’.)

En virtud de la antes expresado, se consideran inapropiadas las palabras en las que el prefijo aparece unido con un guion (vice-presidente, sub - marino) o separado por un espacio en blanco (vice presidente, ex oficial).

En el caso de los prefijos que se unen a la palabra sin guion separador, existe la posibilidad ,y se recomienda, reducir a una sola las dos vocales iguales contiguas que resultan de unir un prefijo terminado en vocal a una palabra que empieza también por esa misma vocal. Al respecto, la nueva Ortografía establece que: “En aquellos casos en que de forma generalizada y en todos los niveles del habla, se articula una vocal simple, es frecuente y admisible la reducción gráfica de las dos vocales a una sola” (OLE, p. 164). Para que esta simplificación vocálica se considere adecuada o admisible, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que se haya generalizado en la expresión oral, es decir, que al hablar, de las dos vocales, solo una se pronuncie: contraatacar > contratacar; portaaviones > portaviones; antiimperialista > antimperialista; microorganismo > microrganismo, etc. En estos ejemplos, las formas subrayadas se consideran correctas.

b) Que el nuevo término no coincida con otro ya existente de distinto significado. En el verbo ‘reemitir’ (‘volver a emitir’), por ejemplo, la doble vocal debe mantenerse, pues simplificarla equivaldría a formar un verbo diferente: ‘remitir’ (‘enviar’).

c) Que la vocal por la que comienza la palabra base no sea en sí misma un prefijo. Por eso deben conservarse las dos vocales o no se admite su reducción en voces como ‘semiilegal’ y ‘ultraamoral’ , puesto que en ellas las palabras base , ilegal y amoral empiezan por las vocales i y a respectivamente.

d) Las voces con el prefijo co- seguidas de o- suelen mantener las dos vocales: cooperativa, coordenada, coorganizar, coordinación, etc.; pero en aquellas en que la reducción vocálica es general en la pronunciación, no serían censurables las vocales o letras simplificadas, como bien se aprecia en las palabras que a continuación aparecen subrayadas: cooperar > coperar; coordinación > cordinación (OLE, 2010, p. 171).

2. Unidos con guion.

Los prefijos se unen con guion a la palabra base cuando la siguiente comience por mayúscula o sea un número (anti-ONU, anti-Fidel Castro, pro-Estados Unidos, sub-21, super-8.

3. Separados por un espacio en blanco.

Los prefijos se escriben necesariamente separados por un espacio en blanco de la base a la que afectan cuando esta es pluriverbal, es decir, cuando está constituida por varias palabras que tienen un significado unitario (‘ex alto cargo’, ‘vice primer ministro’, ‘anti pena de muerte’).

Pero a pesar del contenido claro y explícito de las normas antes expuestas, así como el largo tiempo que llevan vigentes, en el español dominicano y, de manera muy particular, en la prensa nacional, es posible encontrar erróneas muestras como las siguientes :

1. « Acusan ex ministro estar vinculado a crímenes»

2. «El ex-ministro de Deportes, Felipe Payano, propuso este jueves al gobierno central...»

3. «La doctora Clara Reid de Frankenberg , hija del Ex presidente Donald Reid Cabral...»

4. «La vice - presidenta de la República, Dra. Margarita Cedeño de Fernández, entrega un ejemplar del informe “Calidad de Vida”

5. «A pesar de que ese funcionario militó en el PLD, siempre fue anti Leonel...»

Así pues, en los ejemplos precedentes, y a la luz de las reglas arriba transcritas, lo apropiado habría sido escribir:

a) « Acusan exministro de estar vinculado a crímenes »

b) «El exministro de Deportes , Felipe Payano, propuso este jueves al gobierno central...»

c) «La doctora Clara Reid de Frankenberg , hija del expresidente Donald Reid Cabral...»

d) «La vicepresidenta de la República, Dra. Margarita Cedeño de Fernández, entrega un ejemplar del informe “Calidad de Vida”

e) «A pesar de que ese funcionario militó en el PLD, siempre fue anti - Leonel...»

El autor es profesor universitario de Lengua y Literatura

dcaba5@hotmail.com