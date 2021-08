$!Paloma Almonte: “No descarto incursionar en la política o ser embajadora de mi país”

Me siento muy feliz y emocionada, la televisión es sin duda mi pasión. Por la pandemia tuve que ausentarme de la pantalla por varios meses, y la extrañaba muchísimo. Estar de regreso, y poder hacer lo que amo en plataformas de tanta influencia e importancia, me llena de satisfacción.

No, lo que sí he visto muchos tutoriales de YouTube, casi todos jajaja. Además, pido muchos consejos a amigos que saben de cocina. Y bueno cocinado con Yolanda en YouTube, que ha sido mi mejor maestra.

Me encanta que la política me permite fusionar ambas carreras. Además de tener un impacto social, a través de lo que hago.

Soy también la maestra de ceremonia oficial del Gabinete de Políticas Sociales de la Presidencia, a través de esta institución y del gran trabajo social que realizamos, me he ido enamorando de la política.

No me imagino lejos de la comunicación, pero quizás sí del entretenimiento en algún momento de mi vida.

La prueba más importante para mí, ha sido mantener el enfoque, y la concentración. Además, del reto de hacer arepas venezolanas, porque no es un plato tradicional nuestro, ese me costó un poquito, pero lo logramos.

Te has diversificado en tu carrera, modelo, influencer, figura de calendarios, actriz, locutora, ¿qué sigue en tu carrera?

Seguir creciendo, caminando firme en busca de mi gran sueño “internacionalizar mi carrera”. Pero sobre todo poder servir desde cualquier posición en la que me encuentre.

Me encantaría seguir creciendo en el cine, y poder trabajar en alguna producción cinematográfica donde me tenga que desdoblar, que el público conozca una faceta de mí diferente. Un papel que me exija y me rete.