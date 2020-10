Para el cine este finde con el regreso del autocinema

La pandemia del coronanivirus detuvo uno de los pasatiempos favoritos del dominicano: ir al cine.

Como una alternativa hasta que reabran las distintas salas de proyección la cadena Caribbean Cinemas, que tiene varias semanas operando con gran éxito en Puerto Rico el concepto autocinema, trae a RD “Drive-In Sirena”, ubicado en el 5to piso de La Sirena Churchill.

Zumaya Cordero, directora de operaciones de Caribbean Cinemas, informó que “el Drive-In forma parte del compromiso de la cadena de cines de ofrecer diversas opciones de entretenimiento a sus clientes, tomando en cuenta las medidas de prevención, distanciamiento e higiene”.

Entre las cintas a proyectar figuran Playing with fire, Colao, Trolls 1, Veneno, The boss baby, Like a boss, ¿Quién manda?, Despicable Me 3, The turning, Secret life of pets y Qué león. Hoy va la cinta animada “Trolls”.