Para mayoría de libreros “la Feria del Libro comenzó hoy”

Interesados en la lectura

Como es común los días de semana, la FILSD está atestada de estudiantes de escuelas y colegios de todos los sectores de la capital y de diferentes pueblos del país. La mayoría no va precisamente a comprar libros. Incluso, se pudo notar en algunos alumnos cuestionados de escuelas públicas y hasta de colegios privados que los maestros no les asignaron obras para comprar, en cambio, sí un cuestionario sobre la FILSD. Sin embargo, en un sondeo aleatorio realizado la mañana del martes a una decena de estudiantes entre 4to de primada, de último año y dos universitarios, de manera particular compraron libros.

Un niño de 12 años, que cursa el séptimo grado en el colegio La Milagrosa llevaba consigo el cuento Pinocho. Lo adquirió a RD$50 pesos. Él comentó que lo compró “porque quería leerlo”. Tres adolescentes refirieron que compraron libros de Paulo Coelho a RD$250, entre ellos, el título A orillas del río piedra me senté y lloré.

Una chica de nombre Elisa, de una escuela de Sabana Perdida, que cursa el primero de bachillerato, mostró un libro de poesías de nombre desconocido que adquirió a RD$50 pesos. “Me gusta la poesía”, detalló.

Mientras que Rosa Pérez, alumna de último año de secundaria del Colegio Fe y Sabiduría, mostró cuatro libros que quiso comprar: una versión de Don Quijote de la Mancha, El Masacre se pasa a pie, de Freddy Prestol Castillo, El principito y un libro de ocultismo.

Los dos universitarios consultados vinieron de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). El joven andaba en búsqueda de libros de fantasía y de ciencia ficción. Manifestó que había visto algunos sin decidirse por un título, mientras que la joven llegó exclusivamente a comprar las obras del escritor colombiano Gabriel García Márquez: Cien años de soledad y El coronel no tiene quien le escriba.