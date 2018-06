Paula Disla: “Falta un toque de fantasía y creatividad”

SANTO DOMINGO. Desde que apareció en la escena, la actriz y directora teatral marcó su senda con propuestas vinculadas a temas sociales.

La Plaza de la Felicidad es el nuevo espectáculo que Paula Disla presentará del 15 al 17 de junio en la sala de teatro Guloya. Las funciones serán a las 5:30 p.m.

“Hace seis años que comencé a dirigir a un grupo de teatro integrado por jóvenes con discapacidad. Grupo 7 está formado por 17 jóvenes afectados por autismo, parálisis cerebral y condiciones físicas degenerativas. Son personas extraordinarias con la que estamos haciendo este tercer espectáculo en el marco del Festival de Teatro Chiquito de Guloya”, indicó.

La obra es una adaptación de “El Baratillo de la Sinceridad” de José Martínez Queirol. En esta versión los jóvenes desarrollan una historia en la que muestran su talento.

“Estos chicos desean casarse, y en muchas ocasiones, la sociedad no les permite lograrlo por su discapacidad. En la obra verán a una pareja que está enamorada y que van a un lugar a comprar felicidad para su pareja porque quieren el amor eterno”, adelanta la actriz.

Disla recordó que siempre ha trabajado con temas muy diversos. “Además de actriz soy educadora con una especialidad en educación social. He laborado con esos temas siempre, sin embargo, en el caso de la discapacidad, la gente por lo general lo trata cuando algún familiar padece algún trastorno, en mi caso no es así. Lo que tengo es una gran sensibilidad y me gusta contribuir con gente con discapacidad. La vida me traer los temas y los asumo”, comentó.

Paula Disla agradeció a su maestro, el hoy fallecido dramaturgo Rafael Villalona del que aprendió teatro.

La técnica para trabajar con personas jóvenes que le enseñó el profesor Villalona la sigue aplicando y logra notas positivas.

Aunque reconoció que este tipo de propuestas conlleva un gran esfuerzo, aseguró a DL que le da satisfacción ayudar a gente que lo necesita. “Ellos manejan la técnica teatral. Mi gran sueño es tener un grupo de teatro profesional conformado por ellos. Es un reto. Es comprometedor emocionalmente, cada pieza que hacemos es muy fuerte para mí. También nos hacemos acompañar de psicólogos, siquiatras, profesionales que manejan la conducta”, dijo.