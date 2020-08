$!Paula Disla incluirá en la agenda de Conani, programas artísticos en la formación de niñas y niños

El de Paula Disla, actriz y gestora cultural era uno de los nombres que se mencionaban como posible Ministra de Cultura del gobierno que encabeza Luis Abinader. Pero no le tocó el turno ni a ella, ni al maestro Amaury Sánchez o a Tony Raful, como también se comentaba en los círculos culturales, sino a Carmen Heredia de Guerrero.

Sin embargo, la noche del pasado viernes salió el decreto 410-20 en el que el Abinader la designó como la presidenta del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Allí estará desde este lunes asumiendo sus responsabilidades y poner en práctica sus conocimientos y talento a favor de la niñez y los adolescentes.En declaraciones a Diario Libre, la protagonista del popular personaje “María Moñintos” que encarnó durante muchos años con acierto, expresó gratitud al presidente Luis Abinader por la confianza que ha depositado en ella para esas funciones.

“En la campaña hicimos una programación para desde el poder cumplir con una política pública a favor de las niñas y los niños. Este es un reto que no me asusta, al contrario, me inspira y me motiva. De verdad que estoy contenta porque ahí es donde yo quería hacer mi aporte en el gobierno del cambio”, reveló Paula Disla.

La actriz y licenciada en derecho tendrá a una gran plataforma para poder desarrollar su trabajo. “Yo creo que tengo una formación privilegiada en el tema porque cuando los derechos de la niñez llegaron al país en 1991, UNICEF me contactó como artista par que yo difunda los derechos del niño desde mi programa de televisión y desde el teatro. Decidí formarme en el tema para poder ser parte de la solución. Hemos hecho cursos en los principales centros especializados del área aquí y en el extranjero, ahora todo lo que aprendí y las ideas que me han fluido las voy a poner en práctica en el único lugar para hacerlo porque es de allí se trazan las políticas públicas a favor de nuestros niños, niños y adolescentes”.

Seguirá en el artePaula Disla empleará su talento artístico en los programas de Conani. Como actriz la gente podrá verla en la película que contará la historia de Raymond y Miguel “Lo Reyes” en donde tiene una participación. “Tenía otros compromisos que vamos a suspender por nuestras nuevas responsabilidades porque debo concentrarme en Conani. Después veremos que pasará con el arte, pero si te avanzo que todo lo que voy hacer tiene un enfoque artístico porque eso parte de las herramientas para los niños y las niñas”

De su trayectoria

Paula Disla nació en la provincia de Nagua es actriz y titiritera, egresada de la Escuela Nacional de Artes Escénicas de Bellas Artes. Especialista en educación social, derechos de la niñez y adolescencia. Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) con el título de Licenciada en derecho, siguiendo sus estudios con post grado en “Derechos de la niñez y la adolescencia y legislación nacional e internacional”. Master en Educación Social y Animación Socio cultural de la Universidad de Sevilla – INTEC, en 2002.

El trabajo de Disla se ha enfocado a la reducción de riesgos de vulnerabilidad en todas las personas, especialmente los niños, niñas y adolescentes en República Dominicana, la Región del Caribe y América Latina; atendiendo al respeto a la diversidad, el reconocimiento de los derechos humanos y el enfoque de género.

Paula es reconocida por la caracterización del personaje infantil dominicano “María Moñito” en la televisión nacional y en el teatro, que personificó desde 1993 y con el que recibió grandes premios y satisfacciones para el país, como los reconocimientos en Ciudades de Latinoamérica.

En esta nueva posición, la profesional pondrá a disposición de la sociedad dominicana, su vasta experiencia en el manejo de fondos públicos y como directora de proyectos infantiles y juveniles. Asimismo, cuenta en su hoja de vida el haber sido consultora para diferentes organismos de cooperación en materia de niñez vulnerable, derechos de la niñez y adolescencia, valores, educación, primera infancia, formación docente, arte y comunicación estratégica.