$!“Pégate y Gana con El Pachá” no va este sábado por Teleantillas; será por Teleradioamerica

El programa “Pégate y Gana con El Pachá” no se emitirá éste sábado por Teleantillas como había avanzado a Diario Libre su conductor Frederick Martínez tras su salida de Color Visión, lo hará por Teleradioamerica.

Así lo hizo saber El Pachá a reporteros de DL al indicar que no podrá comenzar su nueva etapa en esa televisora hasta que no concluya un trámite legal con los ejecutivos de allí.

“El programa no irá mañana por asuntos legales no han firmado el contrato y hasta que eso no termine no podré estar allí”, apuntó.

Sin embargo, Frederick Martínez indicó que debido a los compromisos comerciales deberá salir por otro canal. “Nosotros tenemos que ir al aire este sábado. Nada nos va a detener debido a que tenemos contratos con clientes los cuales debemos cumplir, por eso estaremos transmitiendo Pégate y Gana con El Pachá desde las 12 del mediodía hasta las cuatro de la tarde por Teleradioamerica, canales 12 en el sistema de televisión por cable y 45, así como por Televisión Dominicana y en YouTube, así como en la plataforma de Cachicha.com”, apuntó.

Martínez no especificó si la semana próxima estará presentando su espacio por Teleantillas. Valentín Báez, ejecutivo de la empresa confirió a Diario Libre la información y estableció que deben seguir los procedimientos internos, pero que entendía la urgencia de El Pachá.

Entre los artistas que formarán parte de esta entrega, figuran n Rochy RD, el “Negrito de Villa” Sergio Vargas, Mark B, Omega.

El Pachá salió de Color Visión tras permanecer allí durante 9 años. La administración de ese canal arribó a un acuerdo con la producción de “La Guerra de los Sexos” que se transmitirá de 12 del mediodía a dos de la tarde. Este viernes Angel Laureano, director del canal anunció que a partir del 5 de diciembre se transmitirá de dos a tres de la tarde del sábado el programa “Qué Chévere es Saber”.