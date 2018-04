Periodista revela que es portador de VIH positivo

SANTO DOMINGO. El periodista Karl Schmid, declarado abiertamente gay reveló en su cuenta de Facebook que es portador del VIH positivo.

El reportero de espectáculos de ABC, rompió el silencio sobre su padecimiento y lo que ha enfrentado durante diez años luego de que se le detectará la enfermedad.

A continuación el texto íntegro publicado en Facebook

Hola. Soy un hombre VIH+ de 37 años que ha estado durante casi diez años. Trabajo en la televisión. Y al lado de la cámara donde, para bien o para mal, se considera “ Tabú “ para la gente “ como yo “ para ser “ como yo“. durante 10 años he luchado con “ lo hago o no “? Durante diez años el estigma y los profesionales de la industria han dicho: “No! Te va a arruinar “.

Pero esta es la cosa. Yo soy yo. Soy como tú. Tengo un gran corazón y quiero ser amado y aceptado. Puede que esté en la televisión de vez en cuando, pero al final del día sólo soy un tipo promedio que quiere querer que todos queremos. Para ser aceptado y amado por nuestros amigos y familiares y ser alentados por nuestros pares.

Así que esto es lo que digo, de pie alto, y estar orgulloso. No puedes hacer feliz a todo el mundo, pero puedes hacerte feliz. Y siempre y cuando digas la verdad, nunca tendrás que recordar nada. Las etiquetas son cosas que vienen y van pero tu dignidad y quién eres es lo que te define. Sé quién soy, sé lo que estoy esperando y mientras que en el pasado puede que no haya tenido siempre claridad, lo hago ahora. Me amas o me odias, eso depende de ti. Pero, para cualquiera que alguna vez haya dudado de sí mismo por esas tres cartas que dan miedo y un símbolo, déjame decirte esto, eres alguien que importa. Tus sentimientos, tus pensamientos, tus emociones cuentan. Y no dejes que nadie te diga lo contrario. Soy Karl Schmid, y soy un hombre VIH-Positivo! #Whatisrememberedlives @theaidsmemorial @theaidsmemorialtshirt