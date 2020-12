$!Pesar en la cultura dominicana por la muerte de Adriano Miguel Tejada

Myrna Guerrero Villalona, historiadora y crítica de arte, artista visual, es otra de sus amigas que no han asimilado su muerte.

Jose Rafael Lantigua, escritor y poeta, también reaccionó muy compungido tras enterarse del deceso de su amigo. “Estoy devastado. Era mi hermano. No un amigo. Y para este viernes nos había invitado a mi esposa y a mí para cenar en su casa y celebrar su cumpleaños número 72”, se lamentó.

“Realmente reconozco ese calor y valor humano, nunca perdió la cercanía. Se me fue un pedazo de mi alma. He recibido tantas condolencias como si fuera miembro de su familia, porque saben la relación tan cercana que teníamos”, dijo la historiadora a DL.

De esa misma forma se hizo sentir a cada uno de sus estudiantes, sus compañeros de la Academia Dominicana de la Historia y a sus colegas, que no han cesado de expresar su pesar por la que consideran una gran pérdida para toda la sociedad, dejando un legado importante en la comunicación, el periodismo, la cultura y la Justicia.

Pesar

Alicia Ortega, Adalgisa Pantaleón, Víctor Taveras, Mariasela Álvarez, Nuria Piera, expresaron pesar por el fallecimiento de Adriano Miguel Tejada.

La presentadora de televisión Mariasela Álvarez se refiró a su deceso. “Una pérdida sensible para el periodismo dominicano. Consuelo a su familia y a sus compañeros de tantos años de trabajo. Paz a su Alma”.

Nuria Piera quedó impactada. “Casi no puedo escribir porque las lágrimas no me dejan. Demostró su sapiencia con humildad”, comentó Piera.

El pianista y compositor Víctor Taveras era un entrañable de Tejada. “Acaba de fallecer un hermano nuestro, Linche siempre fue un líder entre los compueblanos. Amigo del amigo sin importar posición social. En la música fue fundador de la agrupación Los Juveniles de Moca, también autor del tema ‘Ciprian Bencosme’. Fue un deportista que se desempeñó con éxito en el béisbol, fútbol. Un gran amigo de nuestro pueblo. Paz a su alma”.

La periodista Alicia Ortega también se unió al dolor que embarga a la familia y al Grupo Diario Libre. “Una pérdida irreparable, no solo para el periodismo, sino para la sociedad. Adriano Miguel Tejada, simplemente Adriano para los que tuvimos la dicha de compartir con él. Tu partida nos demuestra que la vida es corta. Adiós amigo”.

La cantante Adalgisa Pantaleón tuvo emotivas palabras. “No puedo expresar con palabras lo que siento por tu partida, me escribiste para mi cumpleaños el día 10 de noviembre y me dijiste felicidades a la abuela más bella. Gracias por lo vivido, por haber sido un gran ejemplo de humildad, inteligencia y amor, un gran profesional ”, dijo.