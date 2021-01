$!Piden el Premio Princesa de Asturias de las Artes para Manuel Alejandro

Es cada vez más intensa la campaña en las redes sociales de quienes apoyan que el laureado compositor y cantante español, Manuel Alejandro sea reconocido con el prestigioso Premio Princesa de Asturias que otorga la Fundación Princesa de Asturias a personalidades destacadas.

En diciembre el ayuntamiento de Jerez, ciudad en donde nació Manuel Alejandro solicitó a la Fundación Princesa de Asturias otorgarle dicho galardón. A esa solicitud se han sumado muchos artistas y entidades como la Sociedad de Autores y Compositores de México, quienes han ponderado al artista para que sea galardonado por su trayectoria internacional.

También el destacado artista Raphael, así como Miguel Poveda y en la República Dominicana, la presentadora de televisión Mariasela Alvarez también ha endosado su respaldo para que Manuel Alejandro sea homenajeado en octubre de este año por la organización española.

La campaña que se ha convertido en viral en las redes sociales refiere. “Me uno a la propuesta del premio Princesa de Asturias de las Artes para Manuel Alejandro” ha sido replicada en las diferentes plataformas digitales acompañado la imagen del artista.

El pasado año se presentó el documental “La fuerza de los mares. Manuel Alejandro: Un escribidor de canciones”, un relato de su paso por la vida.

Manuel Alejandro tiene una trayectoria en la música de más de 50 años. Sus composiciones han sido interpretadas por artistas como Raphael, José José, Emmanuel, Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Enrique Bunbury, Julio Iglesias, Nino Bravo, Mirla Castellanos, Marisol, José Luis Rodríguez ‘El Puma’, Libertad Lamarque, Basilio, Pedro Vargas o Luis Miguel.

En su stories de Instagram el astro español Raphael escribió: “Con la fuerza de los mares y el ímpetu del viento”, para darle su soporte a quien ha sido intérprete.

El cantante y compositor Miguel Poveda también respalda que sea galardonado con el Premio Princesa de Asturias a las Artes. “Yo también me uno a esta propuesta tan merecida para el genio”, dijo.

De su trayectoria

Manuel Alejandro es un artista consagrado. Abrazó la música desde joven. Compositor, arreglista, músico, director de orquesta e intérprete. Entre sus canciones más exitosas, figuran “Yo soy aquel”, “Cierro mis ojos”, “Cuando tú no estás”, la cual popularizó Raphael.

Con la canción “Ese día llegará” la cantante Mirla Castellanos se alzó con el primer lugar en el Festival Internacional de la Canción de Benidorm y Fango en 1969, así como otros galardones en las voces de destacados cantantes.

En la carrera de Manuel Alejandro sobresale como uno de sus grandes intérpretes el hoy fenecido, José José al que le realizó dos discos: “Secretos (1983) con el que vendió más de 26 millones de copias y Grandeza mexicana editado en 1994 con el que vendió más de dos millones de discos.

El español Raphael y el mexicano Emmanuel también forman parte del círculo de los cantante que mayor número de títulos grabaron y con los que lograron trascender internacionalmente.

Raphael ha grabado “Yo soy aquel”, “Qué sabe nadie”, “Amor mío”, “Provocación”,”En carne viva”, “Desde aquel día”, “Estar enamorado”, “Cuando tú no estás”, “No puedo arrancarte de mí”, “Después de tanto amor”, “¿Qué tal te va sin mí?”, “Cierro Mis Ojos”, “Chabuca limeña”, “Enamorado de la vida”, “Estuve enamorado”, “Los amantes”, “Hablemos del amor”, “De México a California”, “Ave María”, “Te estoy queriendo tanto”.

Emmanuel le agradece mucho a Manuel Alejandro. Así lo evidencia la contabilidad de los temas grabados. “Quiero dormir cansado”, “Insoportablemente bella”, “Ven con el alma desnuda”, “Todo se derrumbó dentro de mí”, “El día que puedas”, #Esa triste guitarra”, “Caprichosa María”, “Este terco corazón”, “Tengo mucho que aprender de ti”, “Con olor a hierba”, “Venga”, “Cuando no es contigo”, “Pobre diablo”, “Aquí no hay sitio para ti”, “Hay que arrimar el alma”, “Detenedla ya”, “Seguía lloviendo afuera” y “Porque ella no sabe vivir sin mí”.

En solitario

Como solista ha grabado tres discos, el primero en 1972 para la discográfica RCA y los dos restantes con Ariola en los años 1973 y 1974.

Manuel Alejandro ha sido reconocido en el Grammy Latno. Fue exaltado al Salón de la Fama de Compositores Latinos, el Consejo de Ministros de España le concedió la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes y fue declarado Hijo predilecto de Jerez.

Convocatoria

La Fundación Princesa de Asturias ha abierto ya el plazo de presentación de candidaturas para los Premios Princesa de Asturias 2021, por lo que ha comenzado a distribuir la publicación que recoge la Convocatoria y el Reglamento de los galardones, en la que será su cuadragésima primera edición, y que ya se encuentra disponible en la página web de la Fundación (www.fpa.es) en español, inglés, francés, alemán y portugués.

El Reglamento establece que podrán presentar candidatos a los Premios Princesa de Asturias en sus distintas categorías los galardonados en las ediciones anteriores, personalidades e instituciones invitadas por la Fundación, embajadas españolas, representaciones diplomáticas en España, los integrantes de los ocho jurados, siempre que las candidaturas que presenten no opten al Premio en la categoría de cuyo jurado ellos formen parte, y otras personalidades e instituciones de reconocido prestigio.

También en Internet

Las propuestas se pueden presentar por correo postal, en la propia sede de la institución con cita previa y por correo electrónico fpa@fpa.es(fpa@fpa.es). Además, en la web de la Fundación se puede consultar abundante información en diversos idiomas acerca de la institución, su historia, actividades, galardonados, etc.

Premios Princesa de Asturias

Los Premios Princesa de Asturias son ocho: Artes, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, Concordia, Cooperación Internacional, Deportes, Investigación Científica y Técnica y Letras. Según señala su Reglamento, están destinados “a galardonar la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria realizada por personas, instituciones, grupos de personas o de instituciones en el ámbito internacional”.

El plazo de presentación de candidaturas paras todas las categorías finalizará el 4 de marzo de 2021 (hasta las 23:59 horas de España, GMT+1). Cada Premio Princesa de Asturias cuenta con su propio jurado, integrado por especialistas en las materias que han de tratar. El jurado de la Concordia está constituido principalmente por miembros de los Patronatos de la Fundación.

La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias se celebra en Oviedo, capital del Principado de Asturias, en el mes de octubre. Cada uno de los ocho Premios Princesa de Asturias está dotado con una escultura de Joan Miró –símbolo distintivo del galardón–, un diploma, una insignia con el escudo de la Fundación y la cantidad en metálico de 50.000 euros.