$!Plinio Chahín: “Nada más lejos del poema que el mercado”

En medio de las angustias causadas por la pandemia y la crisis económica, ¿es útil la poesía?

Esta palabra, sin otro mensaje que el poema, nos invita a un universo insoportable. Su rebeldía es un retorno a las fuentes primigenias de la vida. La problematización del lenguaje, al hablar del propio poema, nos habla de este como correspondencia. Leído como juego alegórico, el poema gana asimismo juegos estratégicos de acción y reacción y también de rebeldía. No busca ninguna redención. No se agota en ser un hecho regular de actos lingüísticos, sino que asume situaciones de crisis enriqueciendo la vida del hombre.

¿En qué momento creativo se encuentra? ¿Cuáles proyectos lo ocupan?

¿Cuándo se dio cuenta de que la literatura es importante para usted? ¿Qué valores le encontró?

¿Es fácil o complicado ser apreciado entre poetas?

¿Qué opinión le merece la poesía dominicana actual en cuanto a su expresividad y temáticas?

Parece que está de moda la anti-poesía. ¿Puede ser un buen poema uno que ni lo parece?

¿Hay que ser un sabihondo para darse cuenta de que se está ante un poema de calidad?

Todo acto de lectura entraña un gesto voluntario y consciente. Implica relajar la voluntad para que sea involuntaria una parte del producto. La decodificación de una lectura de valores intrínsecos al texto, como impulso creativo de novísimas visiones, imágenes y símbolos. Entiendo ese momento inexplicable de parte de cualquier acto de la crítica, y con ello no estoy hablando de misterio, laberinto abstruso o metafísica alguna. A lo que me refiero es al fracaso de cualquier teoría que busca establecer un canon de lectura definitivo y concluyente. Por otra parte, el arte actual no aspira tanto a encarnar valores ya dados como a “desencadenarlos”; es un arte crítico e, igualmente, marginal y excéntrico. Sería efímero, pues, fijar la calidad de un texto. Ese adjetivo desciende del latín “classis”, flota, ha tomado luego un sentido jerárquico, clasificatorio y estrictamente ordenativo y simbólico.

¿Debe un poeta o escritor ocuparse de innovar siempre con los enfoques y el lenguaje?

La experiencia poética resulta del encuentro del hombre con el mundo como complejidad imaginaria y sensitiva. El arte no puede empero darse sin una voluntad que se proponga “superar simbólicamente al mundo”. No todo está previsto y establecido previamente. Debajo de nuestra conciencia actúa la erudición sensible de una cultura, que podría simultáneamente contradecir o afirmar nuestro imaginario. El arte antes que servir, destruye y niega las decisiones, los mandatos y programas establecidos por las costumbres, los hábitos y el poder, pues el arte mismo posee algo de inconciencia y asombro que yo he denominado “viaje”. Sea como fuere, he aquí cómo podríamos mediante El Poema reinventar la vida retomando lo más natural e inocente, hacia ese punto de cambio, distinción y catástrofe.