$!Pochi Familia defiende transparencia en Sodaie; asegura Félix D’Oleo no sabe qué es una sociedad de gestión

El merenguero Pochi Familia se defendió de lo dicho por el cantautor Félix D’Oleo en lo relativo a la gestión de la Sociedad Dominicana de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (Sodaie), quien aseguró en su cuenta de la red social de Instagram que allí tenían que ser más democráticos.

Familia, quien también es abogado y ha realizado estudios de derecho de autor, lamentó lo dicho por el colega al que según dijo le tiene afectos y consideraciones, pero que lamentablemente no conoce lo que es una gestión colectiva.

“Él está confundido y no entiende bien lo que es un sistema de gestión colectiva. Las gestiones no son sindicatos, sino una empresa de artistas en la cual el voto va relacionado según lo que reciben los titulares, como lo establece la Ley 65-00 sobre derecho de autor. No es posible, por ejemplo, que el voto de Raulín Rodríguez o de Frank Reyes tenga el mismo valor que el de una persona nueva cuyas obras no tengan la difusión que las de ellos”, comentó Pochi Familia.

Argumentó que se hace un cálculo en función a eso en una organización de gestión colectiva.

“No todos los repartos son iguales y por eso fue que Sodaie estableció una regla para favorecer a los artistas que no tienen mucha producción como los casos de Luis Segura o José Manuel Calderón, quienes están incluidos en un capítulo que se llama fichero histórico que es para valorarlo y darle un porcentaje de las recaudaciones. Esto así porque sus obras no tienen la difusión de otros tiempos”, afirmó.

Aseguró que Félix D’Oleo es un miembro de la entidad que figura en la categoría de administrado y que por esa razón no fue convocado a una reciente asamblea de Sodaie. Sin embargo, Familia y el propio Ramón Orlando explicaron por separado que tienen copias de convocatorias que han hecho al cantautor y nunca ha asistido. Orlando envió copia de convocatorias de 2016.

“Yo creo que su disgusto se produce porque nosotros hicimos una asamblea a la que solo se convocó a los socios activos y fundadores. El no es socio activo por la cantidad de ingresos que percibe. Los socios administrados, como es su caso se convocan para una asamblea que está prevista para el 2 de noviembre y en esa asamblea van los socios administrados, allí eligen a quién los va a representar en las asambleas ordinarias. Él debería ir y que se proponga para que lo elijan como delegados porque él reúne todas las condiciones, así puede ir en representación de los demás. Eso está muy claro en los estatutos”, indicó Pochi Familia.

Familia, miembro fundador de Sodaie y ejecutivo de la misma, aseguró que los fondos que allí se administran están protegidos conforme. Nadie puede distraer recursos de manera alegre. Allí contamos con auditorías que son públicas y se depositan en la Oficina Nacional de Autor.

“La más reciente asamblea se realizó el 8 de septiembre y su convocatoria fue pública para los miembros indicados”, comentó.

Recordó que la entidad tiene más de 800 miembros y que todas las gestiones colectivas tienen sus normas establecidas.

“A Félix D’Oleo yo le recomiendo que pase por allá, yo le explico, Ramón Orlando o Chucky Acosta, nuestro presidente puede explicarle con mucho gusto”, refirió Pochi Familia.

La reacción de Félix D’Oleo

El pasado fin de semana el cantautor dijo que no estaba conforme con la gestión en Sodaie.

“Quiero llamar la atención de mis admirados amigos y colegas Ramón Orlando y Pochi Familia por la forma poco democrática y transparente como se está manejando a Sodaie, sociedad de gestión que agrupa artista, músicos, intérpretes y ejecutantes, sin animo de polemizar, creo nos irrespetar cuando hay una asamblea y, no hemos sido convocados a la misma, cuando han debido usar los canales pertinentes que tenemos en medio de la pandemia a la disposición", dijo.

Además , el cantautor agregó: "Hemos estado siempre en la mejor de la disposición de colaborar en nuestra sociedad sin ánimos de confrontación, de eso, también conocemos un poquito. Con el mismo cariño y aprecio de siempre, pero respetemos derechos para que se despejen dudas y runruneo”.